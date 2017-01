Los españoles gastan más de 2.000 millones de euros en regalos no deseados

Etiquetas

Después de abrir ese esperado regalo de Navidad y encontrar una bufanda, unos calcetines o, si se tiene mucha suerte, una colonia, algunos españoles siguen buscando en el envoltorio con la esperanza de encontrar también el ticket regalo. Por ello no sorprende conocer que los compradores españoles gastaron aproximadamente más de 2.000 millones de euros en regalos de Navidad que sus receptores no querían. Esto supone que cada consumidor invirtió una media de 57 euros en regalos no deseados.

La cifra de 2.000 millones de euros se calcula en base al gasto medio por persona en regalos de Navidad en 2015: 334,85€, y teniendo en cuenta esta cifra se ha multiplicado por la población española mayor de 15 años (más de 39 millones), resultando el gasto global en regalos de navidad en más de 13.000 millones de euros.

La media de regalos no deseados en España fue de un 17,15%. Calculando este porcentaje sobre la cifra total, se consigue el dato de los 2.000 millones de euros.

Un consumidor medio gasta 335 euros en total en regalos cada Navidad, y que más del 17% de estos regalos son clasificados como no deseados. La encuesta también determina que son los familiares de segundo grado (19,66%) y los compañeros de trabajo (19,34%) los que menos aciertan. Además, el 50% de los consumidores asegura que preferirían recibir dinero en lugar de un regalo en el que no estaban interesados, y más de un 36% confiesa que ha devuelto algún artículo recibido en Navidad.

Según el estudio elaborado por Azimo, más del 64% de los compradores españoles afirma que en alguna ocasión ha enviado regalos por correo a sus seres queridos. Esto significa un gasto adicional, que en el caso de los españoles asciende de forma global a 781 millones de euros. Teniendo esto en cuenta, más del 56% de los consumidores que envían regalos admite que incrementaría su presupuesto por regalo si los envíos fueran más económicos.

Gastamos más del doble en nuestras parejas que en nuestros padres

Otro de los aspectos que se pone de manifiesto en este estudio es que los españoles gastan más del doble en regalos para su pareja (con una media de gasto de 92,82 euros) de lo que lo hacen para sus padres (45,83 euros). Además, los españoles son más generosos con las madres (52,12 euros) que con los padres (39,53 euros).

Según el informe, los hombres son los que más gastan en regalos para sus parejas, sobrepasando en una media de 30 euros el gasto que hacen las mujeres.

Por último, la determina que un 57% de los encuestados no participa en el tradicional “amigo invisible” de su empresa, ni regala nada a sus compañeros en estas fechas. El gasto medio en este tipo de actividad navideña es de unos 10,18 euros por persona.