De la fiesta a la siesta: la polémica guía española para turistas de dos ingleses

Etiquetas

"Si los españoles se muestran en absoluto es a través del ruido, preferiblemente por la noche para asegurarse de que todo el mundo es consciente de que todavía están alrededor". Este es el encabezado principal que resume el libró que acaban de publicar Drew Launay y Nick Lawson y que lleva por título 'Guía xenófoba de España".

Si sigue leyendo lo mejor que puede hacer es tomárselo a broma y por qué no reírse un poco. Se trata de una guía para turistas que quieren venir a España. Estos dos autores ingleses advierten de nuestros "peligros" y costumbres. Como han hecho con otros países, Albania, América, Austria, Bélgica, Canadá o China. Ya lo dice en el subtítulo del libro: "Una guía franca y divertida de lo que hace español a un español."

Así explican los autores cómo decidieron escribir esta guía. "Después de pasar por Australia, Hollywood, Nueva York y Toulouse, Nick Lawson descubrió la existencia de un país de insomnes hospitalarios, desorganizados, indisciplinados y amantes de la diversión, y se dio cuenta de que estaba hecho a medida para él."

Ahora asegura que habiendo vivido en España durante tanto tiempo que ahora es incapaz de almorzar antes de 2 o cenar antes de 10. Por su parte Drew Launay nació en Londres de padres franceses, recibió una educación inglesa, terminó en Francia, vivió en España y habló tres idiomas. Fue autor de numerosas transmisiones de la BBC sobre la vida en España, varias obras de teatro y una docena de novelas escritas bajo varios seudónimos. Así acaba su retrato: "Vivió en Nerja, donde él y su ardiente esposa andaluza conservaron energía para la vida e innumerables fiestas pero nunca sin renunciar a una buena siesta."

Con estas descripción de los autores es fácil saber lo que nos vamos a encontrar. Puede que tengan razón aunque sea un poco exagerado. Veamos algunas frases:

Siestas y trabajo: "Los centros comerciales abren todo el día, habiendo creado sus directivos un increíble sistema de turnos para las siestas de su personal".

Sobre la paella: "La mezcla de pollo frito, pescado cocido, calamar, gambas, tomates, guisantes, pimiento rojo, pimiento verde, azafrán, arroz y cordones viejos garantiza que nadie sabe exactamente cómo debe saber una paella, así que nadie se quejará".

Sobre la sangría: "Preparada con los restos de los vasos medio llenos que no se bebieron la noche anterior".

Sobre los toros: "Las peleas de bares son raras, dado que muy pocos españoles consideran la violencia algo divertido, salvo —por supuesto— cuando esta es infligida a los toros".

Sobre la corrupción y la creación de las CCAA: "Los políticos viviesen a expensas de los impuestos del contribuyente, al mismo tiempo que aceptaban sobornos, daban trabajo a sus familiares y amigos o construían elefantes blancos como el aeropuerto de Ciudad Real o el de Castellón de la Plana, donde muy pocos aviones han aterrizado hasta el momento".

Vuelva usted mañana: "Existe un clamor por el cambio, pero la acción para que este se produzca se retrasa siempre para mañana (…) Cualquier persona que intente entender el español debe reconocer en primer lugar el hecho de que no consideran nada importante excepto el disfrute total".

Sobre el sexo: "La estantería de una familia media es más o menos como la de cual otro país, con la excepción de que los condones no se esconden."

¿Conducimos mal?: "Una luz roja para un conductor español es como un capote para un toro".

Algunas de las reseñas al libro

Hay quien ha leído el libro y le gusta. E incluso es español. "Este libro es fantástico y todo lo que dice es cierto. Soy español y disfruté mucho este libro. Todos los temas son tratados con mucho humor y eso hace que el libro sea realmente agradable. Además, mientras te diviertes leyendo el libro, puedes aprender el modo de vida español."

'Una guía para entender al español que los ve con la misma actitud alegre que ellos mismos exhiben en la vida. Muy informativo y divertido

'He vivido en España durante unos siete años, y reconozco muchas de las cosas descritas por el autor'

"Tengo varios amigos españoles y he vivido en España durante varios meses y este libro me recordó muchos de los incidentes graciosos que he tenido con el español. Sin entrar en detalles excesivos y de una manera muy afectuosa, el libro le da tanta información sobre la naturaleza real de la gente y el país."