El fiscal pide nueve años de inhabilitación para Homs por la consulta del 9-N

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado el escrito de acusación contra Francesc Homs por su participación en la consulta del 9-N.

El fiscal considera que el entonces consejero de Presidencia cometió un delito de prevaricación y otro de desobediencia grave (como consideró el Supremo), por los que pide una pena conjunta de nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos.

En su escrito, el fiscal afirma que Homs "no adoptó la suspensión de ninguna de las actuaciones ni actos que se desarrollaban para la celebración de dicha consulta que dependían directamente del Departamento de la Presidencia del que era titular, impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria".

Además, ofreció los servicios jurídicos de su Departamento "para ejercer acciones legales ante una eventual suspensión" adoptada por las empresas privadas contratadas para la consulta.

"En definitiva, potenció tras haber conocido la Providencia de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional el desarrollo del denominado proceso participativo".

Añade que Homs "era plenamente consciente, máxime en su condición de cabeza de los servicios jurídicos de la Generalitat, de que con su actuación quebrantaba el obligado acatamiento a las decisiones del Tribunal Constitucional"

Homs espera el juicio

El líder del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, ha anunciado este jueves que no recurrirá la decisión del Tribunal Supremo (TS) de querer juzgarlo por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014: "No presentaré recursos estériles. Me guardo toda la artillería para el juicio".

El exconseller de Presidencia ha insistido en defender su papel en la organización de la consulta: "Aquello que hicimos lo hicimos en pleno conocimiento y en plena conciencia y lo volveríamos a hacer", y ha asegurado que este juicio no frenará la celebración de un referéndum de independencia en Catalunya para 2017.

"El 9N no lo podrán borrar mal que les pese e igual pasará con el referéndum de 2017, no lo podrán evitar", ha zanjado el exconseller, que ha insistido en que el Gobierno central se equivoca si lo que busca es frenar el proceso soberanista a través de los tribunales.