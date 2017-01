Un 'héroe' pelea por su vida tras salvar a su cuñada de un asesinato machista

Etiquetas

En una vivienda del municipio de Olot, Cataluña, todos dormían en la madrugada de este sábado cuando un hombre entró con furia y por la fuerza en el domicilio. Se llama Younse Jabban y había decidido ir a buscar a su ex pareja para asesinarla. La víctima vive en el número 5 de la calle Santiago Rossinvol.

En esa casa dormían plácidamente la dueña de casa, su hermana, el cuñado y dos hijos de este matrimonio. Si bien la vivienda cuenta con un dispositivo de alarma para teleasistencia (ya que la propietaria había sido víctima de episodios de violencia doméstica con anterioridad), el intruso consiguió ingresar por la fuerza.

Llevaba un cuchillo de grandes dimensiones y cogió una piedra y la empotró contra los cristales exteriores del inmueble. De esta manera, consiguió abrir la cerradura. Si bien sus movimientos le ocasionaron cortes en la mano y la pérdida profusa de sangre, nada ni nadie consiguió frenarlo en sus salvajes propósitos.

Una vez en el interior, Jabban intentó subir a la planta superior, donde se encontraba su ex mujer.En ese momento el cuñado de ésta, Rachid Elhard, quien se despertó por los golpes en la puerta de acceso a la casa, se lanzó sobre el agresor para evitar una tragedia. Cuando lo hizo, el sujeto estaba a punto de apuñalar a su cuñada, según han confirmado fuentes policiales.

Sin embargo, el agresor consiguió girarse y le asestó una puñalada en el pulmón al familiar de su ex compañera sentimental. Los vecinos del barrio, en tanto, que habían escuchado ruidos extraños y alaridos, en ese momento alertaron al 112. Por su parte, la mujer consiguió activar el dispositivo de teleasistencia. En ese momento el atacante huyó.

De inmediato, efectivos de la Policía local, los Mossos d'esquadra y también del SEM, acudieron al lugar. Una hora después detuvieron al agresor en cercanías de su actual domicilio. El herido, por su parte, fue asistido por los médicos en el mismo lugar de los hechos.

Los facultativos consiguieron estabilizarlo pero, debido a la gravedad de las heridas, debieron trasladarlo al hospital Josep Trueta de Girona, donde fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos y lucha por su vida. Elhard tiene 40 años de edad.

Los antecedentes del agresor son realmente siniestros. En no pocas ocasiones había intentado vulnerar la orden de alejamiento que la Justicia había decretado. Según han explicado las dos hermanas a medios catalanes, Jabban no acepta la separación de su ex mujer. Es más: en una ocasión ya había manifestado su intención de poner fin a la vida de ella y de la hija, una niña pequeña.

Los familiares de la mujer también han afirmado que hace un tiempo el hombre había perseguido a la víctima y la hija por la calle y las había amenazado con matarlas, empotrándose contra un muro con el coche. El pasado martes, Jabban también habría intentado reventar la puerta del domicilio de la víctima, pero esa vez no lo consiguió.

Según el último parte médico, el 'héroe' que salvó a su familiar se encuentra ingresado en estado grave, pero estable. El atacante, en tanto, permanece en comisaría a la espera de pasar a disposición judicial.

El pasado año, el número de fallecidas por violencia de género alcanzó las 42. Otros ochos casos se encuentran en investigación, por lo que la cifra final podría alcanzar el medio centenar.