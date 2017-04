La histórica oferta de empleo público resucita a academias y... el mercado negro

Etiquetas

Serán más de 300.000 plazas de empleo públicoen los próximos tres años. Algo histórico en nuestro país tras muchos años de parálisis que además de provocar un aluvión de opositores resucitará el sector de las academias y centros de preparación, muchos de los cuales habían tenido que echar el cierre o reducir al mínimo sus plantillas y actividad.

"Para los centros de formación y academias que nos dedicamos a preparar oposiciones es una gran noticia. Es verdad que han cerrado muchas empresas durante todos estos años, y este anuncio de empleo público hace que se inicien algunas y otras, por lo que se palpa, empiezan a dedicarse a preparar oposiciones", reconoce María Jesús Pérez Ruiz, coordinadora de la Comisión de Empleo Público de CECAP (Confederación Español de Empresas de Formación).

En el acuerdo entre Hacienda y los sindicatos para lanzar la histórica oferta de empleo público se fija que la tasa reposición se eleva hasta el 100% para sanidad, educación, justicia, servicios sociales, de empleo, Agencia Tributaria, Seguridad Social, Policía Nacional y Guardia Civil.

Además, de las 250.000 plazas hasta 2020, también se cubrirán este mismo año otras 67.000 para sustituir bajas. Con estas perspectivas las academias se preparan para informar y recibir cientos de solicitudes y también para crear empleo: "No se podría cuantificar cuánto va a suponer el crecimiento del sector, pero que se va a reactivar sin lugar a dudas. Eso significará crecimiento de las empresas y no solo en el profesorado sino también en los servicios que se prestan dentro de un centro, preparación de las clases, del material, para la atención de los alumnos...Va a ser un elemento muy positivo".

De momento, apuntan, no se ha notado ese aluvión esperado, que sí se irá produciendo cuando salgan las convocatorias "pero es evidente que existe un atractivo del empleo público, conseguir un empleo fijo anima a bastantes personas", admite María Jesús Pérez.

Competencia de funcionarios 'ilegales' y el 'mercado negro'

El coste medio de una oposición es de unos 1.000-1.500 euros en total para prepararse para un puesto de auxiliar, administrativo o Policía Nacional y de entre 3.000 a 4.000 euros para puestos Técnicos de Gestión y Superiores. De media, y dependiendo también del tipo de oposición, en cada convocatoria puede haber entre 40-50 candidatos por plaza.

La preparación es fundamental y al calor de la masiva oferta surgen (siempre han existido) preparadores 'ilegales', en la mayoría de los casos ya funcionarios, y un auténtico mercado negro de venta de temarios, test y ofertas para dar clases. La patronal de las academias conoce perfectamente la situación, pero salvo que alguien denuncie no cuentan con ningún mecanismo ni protocolo para frenarlo.

Muchos opositores recurren a un preparador externo, normalmente con experiencia en la administración al que pagan en 'negro' unos 100 euros por clase, cantidades en ocasiones muy superiores a las de los centros. Estos preparadores se saltan la ley de incompatibilidades y aprovechan su acceso a los tribunales y a las personas que diseñan los exámenes.

"Los centros que preparamos oposiciones estamos preocupados con la competencia desleal de funcionarios que se dedican a preparar a grupos de alumnos. Hay una serie de personas que, aunque se puede hacer, hacen este tipo de trabajo de una manera irregular, sin declarar. Cobran directamente mientras que los centros cumplen con todos los impuestos. Es algo bastante frecuente y pasa desde hace muchos años. Incluso usan aulas o locales de las diferentes Administraciones públicas, sin incurrir en ningún gasto. Desgraciadamente es una práctica de competencia desleal que con una oferta tan grande puede darse más de lo habitual”, denuncia la coordinadora de empleo de CECAP.

También incide y aconseja a los futuros opositores que no pueden prepararse en cualquier sitio y "deben informarse bien y no dejarse engañar. Lo mejor es ir a un centro serio con una trayectoria". Además de los preparadores ilegales existe otra denuncia desde CECAP sobre la proliferación de empresas "muy agresivas en sus planteamientos de marketing y captación. Recomendaría que pagasen a la academia mes a mes porque hay gente sin escrúpulos que te hacen pagar todo el año. Engañan y les cobran hasta 2.000 euros. A mi me da rabia porque engañan a los menos preparados".

Cuerpos de seguridad...la mayor demanda