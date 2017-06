Un error informático provoca este curioso mensaje: "Drogas por la derecha"

Etiquetas

A los ávidos e ingeniosos usuarios de las redes sociales les hace falta poco para sorprender al público. Si encima les facilitas el trabajo, el resultado es desternillante. Es lo que ha ocurrido en las últimas horas con un cartel en la Avenida Meridiana de Barcelona.

Allí los conductores, en pleno atasco, se encontraron con el siguiente mensaje: "Drogas por la derecha". Y claro eso no podía pasar inadvertido para las redes sociales. En Twitter fotos y mensajes corrieron como la pólvora. "¿Si no me drogo voy por la izquierda?", preguntaba un usuario.

Bona tarda, ha estat una avaria del panell, en el que s'han barrejat els missatges "Drogues + conducció = accident" i "Circuli per la dreta" 21 de junio de 2017

Si alguien me puede explicar esto de "drogas por la derecha" se lo agradecería pic.twitter.com/PYDCmWK5mT — OCR (@OCR73) 22 de junio de 2017

Drogas por la derecha. No es tan difícil controlar el tráfico. https://t.co/s8S5DQfr7K — Rosevelz (@Rosevelz) 21 de junio de 2017

El Servei Català de Trànsit se vio obligado a dar explicaciones por el mensaje. “Ha sido una avería del panel, en el que se han mezclado los mensajes ’Drogas + conducción = accidente” y “Circule por la derecha”, escribieron en su cuenta oficial.