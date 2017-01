La insólita nevada en el litoral mediterráneo provoca cierre de colegios y de carreteras

Etiquetas

Ha sido una nevada histórica y hoy no se hablaba de otra cosa en el litoral mediterraneo. Desde San Javier o Alcantarilla en Murcia, hasta Javea, Denia o Torrevieja.Hacía más de 100 años que no veían la nieve y por eso, a pesar del frío, muchos no pudieron resistir la tentación de salir a jugar con la nieve.

Leandro contempla la escena desde el bar Andalucía en San Javier, Murcia: "Hoy ha venido menos gente, hace frío pero a la gente le gusta ver la nieve y jugar con ella. Aquí hay gente que no la había visto nunca".

En Denia la nieve no sólo ha dejado imágenes insólitas en los últimos 30 años, también ha ocasionado problemas en las carreteras. "Hoy es mejor no coger el coche y tener cuidado al andar por la calle. Resbala". Es lo que cuenta Rosario, dependienta de una tienda de regalos. Allí se han suspendido las clases y los niños son los que más están disfrutando con los copos que cubren la localidad. "Están como locos" añade.

Los mismos comentarios se escuchan en la vecina Javea, donde tampoco ha habido colegio y circular por las carreteras ha sido realmente complicado, incluso se ha registrado algún problema en la AP7. Jesús, comenta "aquí no sabemos conducir así. Es fácil que el coche se vaya". "Me sigue pareciendo increíble" dice Tania desde la peluquería de Torrevieja, Alciante. "Nunca pensé que pudiera ver nevar aquí". Concluye.

Y lo peor no ha pasado. La alerta roja por riesgo extremo de nevadas continúa activa para este jueves. La previsión es que se puedan acumular hasta 25 centímetros de nieve en el litoral de la provincia de Alicante y también en el interior de Valencia. Y además, nevará sobre lo que ya ha caído ya, aumentando el grosor del blanco manto que ya se extiende por el litoral alicantino.

"Está bien que nieve un día, pero tampoco mucho. Este es un sitio de sol" dice Sergio temeroso de que el frío siga ahuyentando a su clientela del bar de Denia que regenta.