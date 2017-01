El manifiesto 'Sense Límits No Hi Ha futur!' recuerda que llevan 100 días esperando una respuesta de Armengol

Etiquetas

El manifiesto '#SenseLímitsNoHiHaFutur', que pide poner límites a la degradación ambiental y del territorio en Baleares, ha constatado este miércoles que llevan 100 días esperando una respuesta de la presidenta del Govern, Francina Armengol.

En un comunicado, recuerdan que el pasado septiembre se hizo público el manifiesto en el que se pedían políticas ambientales "avanzadas, justas y sostenibles" en las instituciones de las Islas.

Así, las 135 entidades sociales y más de 5.000 personas que se adhirieron al manifiesto, solicitaban hora a la presidenta Armengol "para hacerle llegar la inquietud ciudadana por la ausencia de una respuesta a la altura de la crisis ecológica que vivimos".

"Han pasado 100 días desde la petición, y Armengol no ha encontrado media hora para recibir a los portavoces, y el Govern y el Consell siguen sin tomar medidas contra la masificación y el urbanismo salvaje", han lamentado al respecto.

Según advierten "se está desperdiciando una oportunidad histórica, y quizás única, para enderezar un modelo depredador que nos duele más cada día que pasa".

Por último, las entidades adheridas al manifiesto señalan que "cada vez somos más las personas que nos sentimos decepcionadas por la falta de políticas activas" en defensa del territorio y de la calidad de vida de los habitantes de las Islas, al tiempo que recalcan que "no se cansarán de reclamar y recordar a los Gobiernos que 'Sense Límits No Hi Ha futur!'