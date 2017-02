El juicio, prejuicio y perjuicio de Artur Mas

Etiquetas

Lo que está ocurriendo en Barcelona con motivo del juicio al que está siendo “sometido” Artur Mas, y sus consejeras Joana Ortega e Irene Rigau, en relación con la consulta ilegal del 9N del año 2014 no es ninguna tontería, aunque sean varios los que están comportándose como si lo fuera. De lo más serio se ocuparán los Jueces. Sin embargo, la parafernalia montada por el ex presidente Mas se presta a completar un artículo crítico y burlón, y no por ello superficial ni irresponsable, porque lo que el lunes protagonizaron Mas y los suyos (Puigdemont incluido), tras haber organizado el festejo, pertenece a la vieja y famosa demencia o al género bufo.

¿Cómo debe ser etiquetado el acto, como manifestación, como concentración, como paseo reivindicativo, como confluencia casual, como expedición, como procesión? Que cada cual aplique su término preferido pero, a decir de don Artur que era el implicado, todo fue fruto de la improvisación de un pueblo, el catalán, que quiere decidir… ¿Sobre todo? ¡No, solo sobre lo que Artur plantea desde su cinismo de salón, ya sea impostado o ensayado!

Debidamente ataviados, tanto él como sus consejeras involucradas, salieron a la calle y se pusieron en camino a un kilómetro del lugar en que se celebraría el Juicio al que debían acudir… Y se encontraron con un gentío que portaba banderas catalanas, -sólo banderas catalanas, perdón, “senyeras”-, todo de forma casual e inesperada para él. Debidamente atusados sus cabellos, atildado en su atuendo y modoso en sus ademanes, emprendió la travesía hasta el lugar de la cita, saludando por aquí y por allá, dirigiendo su mirada hacia las alturas desde las que le contemplaban personas de edad provecta y desocupada, mujeres en ropa de casa, algunos niños curiosos que no habían ido a la escuela, chicas o chicos portando trapos de polvos sobre el hombro en actitud de descanso, e incluso algunas palomas extrañadas por la insólita visión desde sus aleros de todos los días… No cabía en sí don Artur porque le estaba saliendo todo conforme a lo programado para mayor gloria suya. Porque, además, a la cita faltaron los desabridos de la CUP y los indómitos de ERC; sólo Podemos le había guiñado el ojo pero, ¡se le guiñan a tantos…! Y así fue como la farsa puso música y atrezo al débil argumento.

El intríngulis del asunto estaba dibujado precisamente en el rostro y semblante de Mas: pletórico de alegría y entusiasmo, henchido de gozo, pleno de plenitud (válgame la redundancia). Por eso el Juicio se inició con un encausado que sonreía y que, en lugar de compunción, mostraba euforia y satisfacción. “He sido yo, nadie más que yo”, dijo, pero la Sala no se conmocionó porque esperaba esa respuesta u otra similar. De modo que los siete millones y medio de catalanes habían estado gobernados por un aguerrido valiente…Sí, sí, valiente, pero al parecer necio, porque en un momento argumentó en contra del Tribunal Constitucional porque “no hizo nada concreto para evitar la consulta del 9N”. O sea, que él pensaba que aquello del año 2014 no tenía trascendencia ninguna… pero llegado el momento de la verdad se armó de hombría y dijo “he sido yo, nadie más que yo”.

Y ahí debería haberse culminado el Juicio, nunca mejor dicho, porque esa fue la narración exacta que daba fe al culmen de lo acontecido. Poco importaba, al parecer, que supiera que estaba desobedeciendo y prevaricando. Lo de “prometo cumplir y hacer cumplir las Leyes” de su juramento como President había caído en saco roto, como cuando yo era niño y decía “lo juro por Dios” para vestir de verdad una mentira y conseguir un beneficio.

Lo cierto es que Mas se ha convertido en “menos”. Ahora es menos creíble, menos honorable por tanto y sobre todo menos noble, que es la condición más exigible a cualquier gobernante que se precie. ¿Qué le va a ocurrir? ¿Qué va a dilucidar y dictaminar el Juez? ¡Qué más da! Todos esperamos que el veredicto sea tan contundente como ajustado a la Ley. Nada de venganzas, solo justicia. Del mismo modo que Mas debería haber huido de las arbitrariedades en su momento para practicar y aplicar la imparcialidad y la rectitud en sus decisiones.

Esta es la única crónica que cabe hacerle al festejo montado con motivo del Juicio a Artur Mas. Profundizar en la insensatez del ex President solo serviría para añadir perifollos a una decoración, como la catalana actual, excesiva en aderezos superfluos, por culpa de una clase política autóctona poco proclive, como se está viendo, a la solidaridad y a la cordura.

FDO. JOSU MONTALBAN