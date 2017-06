Insa deja el Levante y se marcha a la Liga malaya: "Un profesional debe estar donde crea que se le valora"

Etiquetas

El hasta ahora jugador del Levante UD Natxo Insa ha llegado a un acuerdo este martes con el club granota para la rescisión de su contrato, que en principio le unía a la entidad valenciana hasta junio de 2018, y jugará la campaña que viene en el Johor Southern Tigers malayo, según han informado tanto su club de salida como de destino a través de sendos comunicados.

"El Levante UD quiere agradecer la profesionalidad y compromiso de Natxo Insa en el tiempo en el que ha permanecido en nuestra entidad y le desea la mejor de las suertes en su nueva etapa, tanto a nivel personal como profesional", expresó el equipo granota. Por su parte, el conjunto malayo dio la "bienvenida" al centrocampista a la "familia" del JST.

El de Cocentaina, que ha disputado esta temporada un total de 35 encuentros en los que ha anotado 2 goles, publicó una carta de despedida en su cuenta de Twitter en la que dejó abierta la posibilidad de volver e insinuó que en el Levante no se le había valorado "en su justa medida".

"Estos son momentos en los que se cruzan los sentimientos y nunca son fáciles de llevar. Alejarte de la gente que te ha apoyado, de tu familia, de tus compañeros, de tu tierra... siempre es triste, pero un profesional debe estar siempre donde crea que se le valora en su justa medida, donde crea que realmente se le necesite; solo así puede ejercer su profesión con total plenitud", escribió.

"Aquí he vivido una temporada de ensueño, muy acorde con mi espíritu de dejarme la piel en el campo, partido a partido. Para mí es un deber mantener en paz mi conciencia. Ese es mi anhelo. Me quedo con el reconocimiento de los aficionados, la confianza del míster y la ayuda de mis compañeros, sin ellos no hubiera podido conseguir esta armonía. Toda ida tiene su vuelta, pero eso espero volver a mi tierra en cuanto se me presente la ocasión idónea. Gracias", finalizó.