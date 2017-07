Amazon pulveriza récords de ventas en su solo día con su prime day

Etiquetas

Amazon pulveriza récords de ventas gracias al Prime Day que organizó el pasado día 11. Era la tercera edición de una jornada de ofertas y vendió más unidades que el pasado Black Friday y el Cyber Monday. En cifras, las ventas crecieron más de un 60% comparado con las mismas 30 horas del año pasado, y el crecimiento registrado en las ventas de pymes y emprendedores fue incluso mayor. El 11 de julio, además, se unieron más clientes a Amazon Prime que en cualquier otro día de la historia de Amazon. Decenas de millones de clientes Amazon Prime hicieron una compra durante Prime Day 2017, más de un 50% más que el año pasado.

Con cientos de miles de ofertas, esta edición de Prime Day era demasiado grande para celebrarse en 24 horas, por lo que los clientes Amazon Prime pudieron disfrutar de sus ofertas durante 30 horas. Prime Day 2017. ¿Y qué fue lo más vendido en España? El E-reader Kindle Paperwhite. El ranking de lo más adquirido del día, excluyendo los dispositivos firma Amazon, se lo reparten entre las tarjetas de memoria y USB SanDixk, Smartphone Moto G5ª Generación, ordenador portátil Lenovo Ideapad 310, GPS para bicicleta Garmin Edge 1000 y pañales Dodot Sensitive.

Otro de los datos que ha querido destacar la compañía fue la entrega más rápida de su servicio Prime Now. Tuvo lugar en Madrid. En 21 minutos se entregó un Smartwatch. En este servicio el ranking de lo más adquirido lo encabezan las tarjetas de memoria SanDisk y le siguen los detergentes para lavadora y lavavajillas como Somat, Dixan o Wipp Express.

Volaron miles de videojuegos y consolas, más de 15.000 auriculares, más de 64.000 artículos de la tienda de juguetes. También se compraron un 76% más de cámaras y accesorios fotográficos que el año pasado. Los cocinillas compraron casi el doble de artículos de cocina que el evento anterior.

Lo más vendido en el mundo

· EE.UU.: Olla a presión programable Instant Pot DUO80 7 en 1 multiuso; Test de ADN Health + Ancestry de 23andMe.

· Reino Unido: Enchufe inteligente TP-Link Wi-Fi (funciona con Alexa); Playstation 4.

· España: Memoria Flash USB 3.0 SanDisk Ultra Fit 64GB; Smartphone Moto G5ª Generación; Ordenador Lenovo Ideapad 310.

· México: Cable USB certificado para productos Appel de Amazon Basics; Nintendo Switch.

· Japón: Proteinas SAVAS Whey; Botellas de agua mineral Happy Belly.

· Italia: Pastillas Finish All in One Max; Cápsulas de café Vergnano 1882 Espresso para máquina.

· India: Smartphone OnePlus 5; Disco duro externo Seagate Expansion 1.5TB.

· Alemania y Austria: Suscripción a PlayStation Plus; Soda Stream.

· Francia y Bélgica: Suscripción a PlayStation Plus; las 6 temporadas completas de ‘Juego de Tronos’ en Blu-Ray.

· China: Caballitos de mar Fisher Price Soothe and Glow; Pack de libros “A brief history of humankind” + “A brief history of tomorrow”.

· Canadá: Olla a presión programable Instant Pot 7 en 1 multiuso 8 Quart; Pack de 8 baterías recargables AA de Amazon Basics.