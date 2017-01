La madre del chófer del autobús que volcó le defiende con vehemencia: "Tomó cocaína el viernes, como cualquiera"

Etiquetas

"Consumió el viernes, en una fiesta. En su trabajo no consume, en su trabajo no", repite la madre del chófer que volcó con 44 niños a bordo en un intento de defender a su hijo. El conductor sigue sosteniendo que no se drogó aquel día y ha pedido hacerse un contraanálisis en otra clínica de forma voluntaria.

La madre del conductor del autobús escolar siniestrado en Fuenlabrada, en Madrid, este miércoles, que causó 21 heridos leves, ha defendido con uñas y dientes a su hijo en una llamada telefónica realizada al programa 'Espejo Público' de Antena 3. "Mi hijo consumió cocaína el viernes, pero es que cualquier la consume". "No ha dado positivo, sino posiblemente". "Primero que se enteren bien", ha asegurado.

La madre E.G.G. ha afirmado que su hijo, que ha quedado en libertad después de prestar declaración ante la Guardia Civil y ante la juez de Instrucción número 1 de Fuenlabrada, a quien ha asegurado que al coger la rotonda en la que volcó se le bloqueó el volante del autobús en el que viajaban 44 niños de 11 a 14 años.

La mujer ha afirmado que su hijo "no bebe alcohol" y que lleva muchos años conduciendo. Además, ha afirmado que las informaciones que se están publicando en los distintos medios "están arruinando" la vida de su hijo... y "es padre de familia".

La madre intenta responder así a otra madre de uno de los pequeños que quedaron atrapados en el autobús. "En todo momento me pongo en el lugar de la madre. Solo pido seguridad al volante, sobre todo a los que llevan niños. Mi marido es conductor, no bebe y no toma cocaína, aunque sea lo normal como bien dice ella . No puedo entender que me digan que es normal consumir cocaína".