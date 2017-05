Qué medidas de seguridad tiene que tener un ascensor

Etiquetas

Este martes, dos jóvenes de 17 años fallecían tras caerse por el hueco de un ascensor en Madrid. La pareja se precipitó al vació desde una altura correspondiente a un noveno piso después de que se rompiera una mampara.

El suceso ha conmocionado a media España. Nadie se puede hacer a la idea de cómo los dos jóvenes pudieron morir en tal fatídico accidente. Según fuentes de la Comunidad de Madrid, el ascensor había pasado las inspecciones y se le había realizado el mantenimiento el pasado mes de abril, según ha informado fuentes de la Comunidad de Madrid.

Según las mismas fuentes, el ascensor había pasado la inspección periódica (cada cuatro años) en agosto de 2015 y ésta resultó favorable. Además, el pasado mes de abril se le había realizado el mantenimiento mensual de la propia empresa.

"Los ascensores necesitan controles más estrictos”

“Al igual que los edificios envejecen y necesitan de una rehabilitación y un mantenimiento, también los ascensores deben someterse a controles periódicos más estrictos”, manifiesta la presidenta del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), Manuela Martínez.

Manuela Martínez explica que los todos los ascensores tienen unas medidas de seguridad comunes como los “acuñamientos de las puertas del ascensor que sirven para que las puertas no se abran si no están en el lugar adecuado. En el caso de caída del ascensor hay dos medidas de seguridad: la primera consiste en una parada en seco si se detecta que el ascensor baja a una velocidad elevada, la segunda es un paracaídas que se abre para que el ascensor no caiga a plomo”.

Además de esto, la presidenta CAFMadrid destaca que todos ascensores tienen que tener una comunicación con la empresa que hace el mantenimiento para que preste el servicio de auxilio en un plazo de 45 minutos.

Sobre el tema de las inspecciones, Manuela Martínez destaca que hay una inspección periódica que hace un organismo independiente de las marcas cada cuatro años. “Además de esta, las empresas tienen que realizar una inspección mensual propia y deben dejar una nota de que el ascensor en cuestión ha sido revisado. Nosotros creemos que estas inspecciones mensuales deberían estar controladas por el organismo independiente”, apunta.

Desde CAFMadrid afirman que el plazo para la inspección de ascensores es demasiado amplio, dada la antigüedad del parque de ascensores en España. Según datos de la Federación Empresarial Española de Ascensores (Feeda), más de 500.000 elevadores (el 80% se encuentra en edificios residenciales) tienen más de 20 años y sólo en la Comunidad de Madrid, de los 165.000 aparatos, aproximadamente la mitad lleva más de dos décadas en servicio.

“Nosotros creemos que la inspección reglamentaria se debe realizar con una periodicidad anual. La exigencia europea que regula la seguridad de los aparatos elevadores debería extenderse a todos los edificios, y no sólo a los de nueva construcción. De aplicarse esta directiva europea a todo el parque inmobiliario la precisión de parada de la cabina, la protección frente al cierre intempestivo de puertas, los sistemas de comunicación bidireccional y la instalación de dispositivos de control de carga en cabina, que evitan que la cabina se desplace con exceso de carga, se evitarían tres de cada cuatro accidentes”, concluye Manuela Martínez.