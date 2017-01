Etiquetas

Hace unos años la palabra cáncer era sinónimo de muerte, gracias a los avances médicos de los últimos años ya no es así. En general, la tasa de superveniencia ha aumentando en los últimos años hasta casi el 50% aunque sigue habiendo unos tipos de canceres más agresivos que otros.

Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), una de cada dos personas nacidas actualmente en España será diagnosticada de cáncer a lo largo de su vida. A pesar de estos, los avances en el desarrollo de nuevos fármacos han permitido triplicar la supervivencia desde los años 70.

El aspecto más mortífero del cáncer es su capacidad para producir metástasis, es decir, expandirse a órganos distantes del tumor primario. Los cánceres de mama, pulmón y colorrectal son los que se producen con más frecuencia y también los que se extienden con mayor facilidad. Los órganos más irrigados por la sangre, como son el cerebro, los pulmones, el hígado, los huesos y las glándulas suprarrenales, son los más afectados por metástasis de tumores sólidos. Esto ha nos lleva a la temida metástasis.

Qué es la metástasis

La metástasis consiste en la diseminación del cáncer de una parte del cuerpo en donde se formó originalmente a otra parte del cuerpo. Cuando ocurre una metástasis, las células cancerosas se separan del tumor original (primario), viajan a través del sistema sanguíneo o linfático y forman un tumor nuevo en otros órganos o tejidos del cuerpo. El nuevo tumor metastásico es el mismo tipo de cáncer que el tumor primario. Por ejemplo, si el cáncer de mama se disemina al pulmón, las células cancerosas del pulmón son células del cáncer de mama, no son células de cáncer de pulmón. Las formas plural y singular de la palabra metástasis son iguales y se pronuncian de la misma forma.

Cuando aún no se han generado metástasis se dice que el cáncer está localizado y si las hay, entonces el cáncer es diseminado o metastásico. La existencia o no de metástasis tiene importantes consecuencias clínicas. La más importante se refiere al pronóstico y las posibilidades de curación. Si no hay metástasis se tiene la opción de eliminar el tumor mediante cirugía y existen claras opciones de curación, complementando en muchos casos este tratamiento con quimioterapia y radioterapia. En caso contrario la cirugía no será una opción de tratamiento y éste se centrará en el uso de quimioterapia y radioterapia: será de carácter paliativo y tenderá a aliviar los posibles síntomas, mejorar la calidad de vida y aumentar el tiempo de supervivencia.