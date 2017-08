No se si hay miedo, pero si tristeza 27F81 versus 26A17

Etiquetas

No se si tengo miedo, pero si tristeza. No me entusiasman las manifestaciones. Creo que la gente tiene derecho a ellas. Sin embargo, sustituir el voto en una urna con garantías por una manifestación, puede ser una trampa para la democracia. Por eso he de confesar que he ido a muy pocas. Una de ellas la posterior al intento de golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981 que fue el 27 viernes siguiente. Entonces era diputado en el Congreso por la circunscripción de Valencia dentro de las listas de UCD, el partido de Suárez, y me pareció obligatorio ir a la manifestación.

Aquella fue una manifestación de esperanza; demostración de que se había superado el miedo a la involución. A partir de ese día los españoles sabíamos que habíamos ganado definitivamente la democracia. El pueblo estaba con sus dirigentes. No había la menor duda sobre ellos y los que los rechazaban eran, a su vez, rechazados abierta y públicamente por la inmensa mayoría que, además, no era silenciosa, sino vibrante. Era la alegría de una vieja nación que soñaba, entre otras cosas, con entrar a formar parte de la Unión Europea de pleno derecho ¡Por fin habíamos dejado de ser diferentes! No había miedo y había alegría, mucha alegría.

No estuve este sábado en Barcelona, el 26A17, pero vi la manifestación por televisión. Por la 1, porque no quería que me diesen la tarde. Lo que hubiera ocurrido si la hubiera visto por TV3, por ejemplo. Aún así y todo, después de oír el “cant dels ocells” (el canto de los pájaros) no se si tenía miedo, pero si que me quedo un sabor a tristeza.

¿Donde está aquella calidez del pueblo con sus políticos que destilaba el 26F81? ¿A donde fue la alegría de todo un pueblo? ¿Y su esperanza? El 26A17 hubo un pequeño grupo de personas que destilaban mezquindad. Aprovechaban el clima de dolor por los atentado terroristas de las Ramblas y de Cambrils para sacar a relucir sus rencores.

Es verdad que hay que respetar la libertad de expresión, incluso cuando se basa en la demagogia más barata. Por eso, aprovechando la pasividad de la mayoría un grupo de infiltrados aprovechó la situación para colocarse cerca “de los políticos” con sus banderas y pancartas. Sabiendo además que esa sería la zona que acapararía el foco televisivo.

Porque, que no se engañen los sibilinos de izquierda o independentistas (o ambas cosas a la vez), la cabeza de la manifestación a efectos comunicativos fue el Rey. Por mucho que intentaron disminuir su presencia fue inútil, además de porque es muy alto y se ve de lejos, porque preside cualquier acto en donde esté por protocolo. Debe haber sido el primer Rey en la historia española que se manifiesta con su pueblo. Pero no hubo muchos entusiasmos, como los hubo con su padre después del 23F. Como diría un castizo, los entusiasmos eran descriptibles. Más bien hubo notas discordantes e incordiantes.

¿Quienes han desbaratado el capital institucional que creo la Transición? A todos los políticos que han gobernado España y sus autonomías en el siglo XXI podría pedírseles responsabilidades.

Dilapidar semejante capital en tan poco tiempo es un delito de “lesa patria”. Al menos a mí me lo parece y por eso: estoy triste. Comparar el 27F81 con el 26A17 es una tristeza. En ese ejercicio se cuela la melancolía de la España pesimista que creíamos haber dejado atrás.