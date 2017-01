2 millones de jubilados en alerta por el nuevo repago de las medicinas que estudia Sanidad

Etiquetas

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha anunciado que "en la agenda del Gobierno del Partido Popular no está prevista la reforma del copago farmacéutico, así como no está el incremento del copago para los pensionistas de renta de 18.000 euros". No obstante, el Ejecutivo sí que va a "estudiar" una modificación en el tramo de los pensionistas que perciben de 18.000 a 100.000 euros anuales.

En total, son 1.908.203 jubilados quienes cobran más de 18.000 euros de pensión. Ellos serían los afectados por esta revisión del repago, que no copago, en los medicamentos. En la tabla que se ofrece a continuación se puede observar cuántos jubilados hay en España según la pensión que cobran:

En nuestro país hay más 9.448.945 pensionistas. Cobran una media de 907 euros, siendo la pensión media de jubilación algo mayor, una media de 1.040 euros. Sin embargo la realidad indica que casi cinco millones de pensionistas, el 51% del total, cobran menos del salario mínimo interprofesional (SMI), es decir, menos de los 707,6 euros aprobados en diciembre por el Consejo de Ministros para 2017.

Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de estos 4.833.440 pensionistas, 1,9 millones percibe entre 600 y 655,2 euros, que es el tramo de cuantía que cobra el mayor número de pensionistas (uno de cada cinco). Cerca de otro millón de pensionistas (uno de cada diez) se sitúa en las franjas inferiores de cuantía, las que están por debajo de los 350 euros.

Entre los que cobran pensiones por debajo del salario mínimo, siete de cada diez son mujeres (3.399.712 en total), frente a los otros tres que son hombres (1.438.585), lo que se explica por las pensiones de viudedad, percibidas casi en su totalidad por mujeres.

Si se toma como referencia a los pensionistas que cobran menos de 1.000 euros, la cifra sube a 6.589.325, lo que representa el 69,8 % sobre el total de pensionistas y supone que siete de cada diez pensionistas españoles no llegan a mileuristas.

En el extremo más alto de la tabla están los 232.643 pensionistas que cobran la pensión máxima mensual fijada para 2016 en 2.567 euros, cantidad por encima de la cual solo se sitúan 33.040 personas. Del total de personas que cobra la pensión máxima o más, 228.389 son hombres y 37.294, mujeres.

Por encima de los 2.000 euros hay 754.316 pensionistas, el 8% del total, en tanto que entre los 1.000 y los 2.000 euros se sitúan otros 2.117.725, que equivalen al 22,4 % del total. En el tramo entre 1.300 euros y 1.700 hay 804.482 pensionistas y en el que abarca de los 1.700 a los 2.000 euros hay un total de 348.805 pensionistas.

Estos datos recabados de la página web del ministerio, a fecha 1 de noviembre, computan el total de las pensiones, que incluyen las de incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y a favor de familiares.