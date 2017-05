Una multitud disfrazada con pelucas irrumpe en un hotel en Barcelona

Etiquetas

Ocurrió el pasado uno de mayo, el día del trabajo. Justo después de una manifestación de izquierda anticapitalista. Lo ha publicado la cadena Beteve. Las imágenes muestra a una multitud, unas 50 personas, irrumpiendo en el Hotel Catalonia Magdalenes de Barcelona, ubicado en la calle Magdalenes, en el barrio Gótico de la Ciudad Condal.

Una vez dentro la acción es rápida y eficaz. En treinta segundos destroza parte del mobiliario y cristales y se marchan.

Barcelona contra el turismo

Estos hechos no han sido los únicos que ha recibido el turismo. Ya se habla de turismofobia. El gremio está preocupado por los hechos y por la falta de condena por parte del ayuntamiento. La zona del barrio de Vallcarca que da acceso al Parque Güell de Barcelona ha aparecido llena de todo tipo de pintadas anónimas contra la presencia masiva de los turistas, coincidiendo con la denuncia de los vecinos por el creciente interés de las inmobiliarias por comprar pisos en esta zona.

"Gaudí hates you" ('Gaudí te odia'), "Tourismus macht frei" ('el turismo os hará libre', parafraseando el lema que había a la entrada de los campos de concentración nazis), "Tourist go home" o "Parad de destrozar nuestras vidas" son algunos de los lemas.

"Why call it tourist season if we can't shoot them?" ('¿por qué lo llaman temporada turística, si no podemos dispararles') es otra de las pintadas, aparecidas sobre todo cerca de la Baixada de la Glòria, uno de los principales accesos al Park Güell, y que ya han sido borradas por operarios municipales, según fuentes vecinales.

La Asamblea, la Asociación Vecinal de Vallcarca y la AFA de la Escuela Montseny han convocado para el sábado por la mañana una manifestación que comenzará en la plaza de Lesseps, con el lema "Salvemos el núcleo antiguo de Vallcarca, Barcelona no está en venta".

Según ha mostrado en imágenes la televisión municipal Betevé, al inicio de la Baixada de la Glòria una pintada con una supuesta indicación hacia el Parque Güell señalaba en dirección totalmente opuesta para confundir a los extranjeros, aunque operarios municipales la han borrado hoy mismo.

Un mapa de la zona ha sido totalmente emborronado con pintura roja para que no puedan orientarse los turistas

La asamblea vecinal de Vallcarca asegura que desconoce quién es el autor o autores de las pintadas, pero reconocen que "crece el rechazo al turismo y una forma de luchar es mostrar hostilidad".

También denuncian que "la convivencia se hace muy difícil" y que "esta masificación ya no se puede sostener por ninguna parte".

Una veintena de entidades (entre ellas cinco asociaciones de familias de escuelas del barrio) han respaldado la convocatoria de manifestación del sábado.

Otro de los detonantes del malestar vecinal es el otorgamiento de la licencia de obras en dos solares propiedad de la empresa Núñez y Navarro en la calle Farigola para construir un edificio de cuatro plantas