Echenique dice que la ikurriña está "normalizada en Navarra", como la bandera de "España en buena parte" del territorio

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha afirmado este viernes que la ikurriña es una bandera "muy normalizada en tanto en Euskadi como en Navarra, como lo es también la bandera de España en buena parte del territorio".

Así se ha manifestado el dirigente del partido morado en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' recogida por Europa Press, tras ser preguntado por la polémica que se ha generado a raíz de la colocación de la ikurriña en el balcón principal del Ayuntamiento de Pamplona durante el lanzamiento del chupinazo.

"No me parece problemático", ha añadido al respecto, recalcando también que a él "no le molesta" ni la ikurriña ni "ninguna bandera con la que la gente se siente identificada".

Echenique ha destacado que "no es experto en legalidad" ni "en banderas" como para poder valorar si la colocación de la ikurriña en el Consistorio de Pamplona es un acto legal o ilegal, pero ha subrayado que "prohibir o censurar símbolos no ayuda a la convivencia".

UPN ha presentado ante el tribunal de lo Contencioso-Adminsitrativo de Navarra un recurso contra la colocación de la bandera, mientras que el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha defendido la presencia de la ikurriña junto con las enseñas oficiales alegando que, de este modo, "están representadas todas las sensibilidades políticas de Pamplona".