Vuelve a dispararse en España el oscuro negocio de matrimonios de conveniencia

Las estadísticas hablan por sí solas. Por primera vez desde 2009,cuando la crisis comenzó a tomar fuerza, en España han aumentado los denominados matrimonios 'mixtos', calificados así cuando uno de los contrayentes tiene la nacionalidad española o de la Unión Europea y el otro(a) es extranjero, nacido en un tercer estado.

En esas cifras oficiales del INE (Instituto Nacional de Estadística) asoma el primer indicio de un oscuro negocio que vuelve a estar en auge: las bodas de conveniencia. La tendencia al alza de este tipo de enlaces queda reforzada con las informaciones y datos que han sido suministrados a este medio por magistrados especializados en el tema. Las bodas 'mixtas' aumentan por primera vez en ocho años. Ocho de cada diez son investigadas hoy por los Registros Civiles. Los enlaces simulados confirmados, por su parte, suben un 2%.

Los matrimonios de conveniencia, también llamados de 'complacencia', explotaron en España a comienzos de la década pasada, cuando nuestro país comenzó a ser un imán que captaba miles de extranjeros cada mes en plena época de bonanza económica. Necesitados de papeles de residencia y/o nacionalidad, muchos inmigrantes decidieron tomar un atajo para no tener que esperar el tedioso camino burocrático que requería de años hasta que se les concedía (o no) la documentación para vivir y poder trabajar de manera legal en nuestro país.

Entonces comenzaron a proliferar mafias y estructuras clandestinas y organizadas que les garantizaban -previo desembolso de entre 6.000 y 10.000 euros en muchos de los casos- casarse con españoles. A cambio, los interesadas conseguían los papeles 'exprés' para vivir y trabajar 'en blanco'. La recesión económica que padeció España en los últimos años obligó a miles de foráneos a regresar a sus países de origen y los matrimonios de conveniencia se frenaron de manera abrupta. Sin embargo, con la recuperación que ha comenzado a experimentar nuestro país desde el pasado año, el desembarco gradual de inmigrantes comienza a repuntar nuevamente y, con ello, vuelven viejos 'trucos', en opinión de José María Bento Company, magistrado encargado del Registro Civil Central de España.

Bento abre más el abanico de bodas 'sospechosas' y apunta también a las que se producen entre dos personas nacidas en España. "Cuando las diferencias de edades son muy llamativas entre los miembros de una pareja que quiere casarse, por ejemplo, eso también invita a sospechar. A la hora de hablar de matrimonios de conveniencia, no tienen por qué estar vinculados necesariamente a los extranjeros", asegura el juez.

El veterano magistrado es uno de los grandes especialistas que, durante décadas, ha investigado el tema. Desde su anterior función como máximo responsable del área de Matrimonios del Registro Civil Único de Madrid llegó a detectar, por ejemplo, más de un centenar de bodas fraudulentas en un año, solo en el ámbito de la capital. Esa proporción de casos, en los últimos doce meses, es equiparable nuevamente en Madrid y otras dos grandes urbes españoles como Barcelona y Valencia, donde es más fácil burlar los controles y sortear la 'lupa' de los fiscales de los Registros Civiles que en pequeñas localidades.

La mixtas suben por primera vez en 8 años

El INE refleja, con datos actualizados a la fecha, una curiosa evolución en el número de enlaces en los que, al menos, uno de los cónyuges es extranjero. Repasando los números, desde 2009 a 2015, las cifras de bodas 'mixtas' cada año mostraron una caída cada vez más notoria en España. De los 30.494 enlaces de 2009 se llegó a los 22.063 en 2015, la cifra más baja de la última década. Es decir, se produjeron en un intervalo de siete años 8.431 enlaces menos en el que una de las partes era inmigrante.

En 2016, por primera vez en ocho años, esta situación comenzó a cambiar y los matrimonios mixtos aumentaron un 2,25% llegando a los 22.620 casos.

Según las mismas fuentes judiciales, una cifra similar, un 2% más, se corresponde con el aumento de casos ya detectados de matrimonios fraudulentos en el último año, respecto con el ejercicio anterior. Se estiman en casi tres centenares los recursos por matrimonios fraudulentos presentados en los últimos doce meses entre españoles y extracomunitarios.

Por comunidades, el mayor número de matrimonios mixtos se produjo en Cataluña (6.059 bodas de este tipo en 2016), seguida de Madrid (4.404) yde Valencia (3.301). En la jerga policial, estas situaciones se conocen como 'bodas blancas'.

Así se investigan las bodas fraude

¿Cuál es el 'modus operandi' de los investigadores de este tipo de fraudes? "Lo primero que se analiza es el entorno familiar y laboral de los cónyuges de un matrimonio en el que se observan indicios sospechosos. Ese conocimiento nos puede acercar hasta la certeza de que un matrimonio es falso o no. La forma en que se han conocido, la fecha... todo puede aproximarnos a conocer la verdad", explica Bento.

El juez del Registro Civil Central de España, hoy abocado principalmente a los expedientes de Consulados que enlazan con ese organismo, también advierte sobre ciertas nacionalidades que encabezan este tipo de situaciones. "Dada mi larga experiencia en el tema puedo afirmar que los ciudadanos de Sudamérica y el Caribe, con República Dominicana son los que más suelen estar involucrados en este tipo de hechos. Después aparecen Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Son países que tienen convenios específicos con España para que los ciudadanos puedan obtener la doble nacionalidad", expresa. En el segundo pelotón aparecen oriundos de países y regiones que antes no estaban en el radar de los jueces, como Bangladesh, y los nacidos en países africanos, principalmente subsaharianos.

Si se tienen en cuenta los casos ya detectados, se han impedido en los últimos doce meses una media de más de un matrimonio de conveniencia a la semana, según las estadísticas internas de los organismos consultados. Entre los expedientes abiertos, como bien ha señalado Bento, existe otra singularidad. No solo la figura responde a enlaces procedentes de miembros de dos nacionalidades, sino que los Registros Civiles también consideran matrimonios de conveniencia los de nacionales españoles donde exista una llamativa diferencia de edad entre sus miembros y fines de lucro o interés de al menos una de las partes, si es que se comprueba.

Foros para casarse por 6.000 euros

Una simple búsqueda en Internet permite encontrar foros donde hay personas que hasta se ofrecen a casarse por 6.000 euros. Parados a los que se les acaba el desempleo, divorciados en apuros, jóvenes que no pueden acceder al mercado de trabajo... no son pocos quienes están dispuestos a 'casarse' a cambio de un buen puñado de euros. Pero quienes se ofrecen no solo son españoles, sino extranjeros que ya han obtenido la doble nacionalidad hace años.

Precisamente, una de las causas habituales por las que muchas personas deciden prestar ‘sus servicios’ en estos casos a inmigrantes desesperados es el dinero. Diversas ONG especializadas en inmigración coinciden en afirmar que la ‘oferta matrimonial’ exige como contraprestación una media de entre 3.000 y 6.000 euros. Los extranjeros llegan a pagar en la actualidad estas cantidades. Estos hechos, según admiten fuentes judiciales y policiales consultadas, son cada vez más usuales.

"¿Cuál es la comida favorita de ella?"

Una de las singulares labores realizadas por el juez Bento durante su carrera ha sido la de efectuar las entrevistas a contrayentes de matrimonios sospechados de irregularidad. El objetivo es realizar un cuestionario por separado a las 'partes' con el fin de comprobar la veracidad del matrimonio mixto. Entre las preguntas usuales, destacan, por ejemplo: "¿Cuál es la comida favorita suya y de su cónyuge?", "¿Tiene hermanos su cónyuge?", "¿Cuándo y cómo se conocieron?", "¿A través de qué medio?", y ¿Cuántas veces ha visitado a su pareja en su país?".

Si el juez que realiza estas llamadas 'entrevistas de control' concluye que hay elementos que evidencian una situación simulada, está facultado a declarar nulo el matrimonio por esa simulación. En verdad, el extranjero no simula su voluntad de casarse -sí desea hacerlo-, pero el objetivo que tiene no es el de proyectar una familia sino adquirir con más facilidad la nacionalidad española y, transcurrido un determinado tiempo, separarse.

En el último año, las fuerzas de seguridad han desbaratado importantes redes dedicadas a organizar matrimonios de conveniencia. Solo como ejemplo basta citar uno de los procedimientos más destacados, debido a su envergadura, que tuvo lugar en Madrid. En agosto pasado, en el marco de la denominada 'Operación Faraón', la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras detuvo a 29 integrantes de una banda que llegó a organizar 527 matrimonios de conveniencia. La mayoría de ellos residían en los municipios madrileños de San Agustín de Guadalix y Ambite, donde se realizaron 210 matrimonios en una población de 607 personas. Por cada uno de ellos cobraban 13.000 euros.

Los matrimonios se realizaban en diversos juzgados de Paz de varias localidades de Madrid y Toledo entre ciudadanos egipcios en situación irregular y ciudadanas españolas, así como entre ciudadanos de la República Dominicana y otros del mismo país pero ya nacionalizados como españoles. Así conseguían de forma fraudulenta la tarjeta de residencia familiar de ciudadano de la Unión Europea.