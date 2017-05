La reunión independentista acaba sin fecha ni pregunta: elecciones, más cerca

Etiquetas

La reunión de los independentistas ha dejado claro que la vía independentista sigue en vía muerta y que será unilateral, aunque nadie quiere dar el paso de presentar una pregunta y una fecha. Los cálculos electorales siguen ahí. Todos saben que el Gobierno tomará las medidas necesarias para impedir el referéndum. En el aire solo hay dos opciones: o el choque de trenes o elecciones.

A la reunión independentista no ha asistido ningún representante de Catalunya en Comú, el partido que lideran Xavier Domènech y Ada Colau. La excusa: que debía haberse convocado dentro del Pacte Nacional pel Referéndum, no un encuentro entre el Govern y los partidos.

En representación de la CUP han acudido la diputada Anna Gabriel y la dirigente Natàlia Sánchez; el líder de JxSí en el Parlament, Jordi Turull, y el diputado del mismo grupo Lluís Llach. De los partidos, han ido la secretaria general de ERC, Marta Rovira; la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal; el secretario general de Podem, Albano-Dante Fachin; el portavoz de Demòcrates, Antoni Castellà, y el presidente de MES, Alfons Palacios.

Ni ellos mismos se ponen de acuerdo para poner encima de la mesa una fecha y una pregunta. Es lo que tienen las estrategias políticas que están a un paso del callejón sin salida. Neus Munté se resignó y tuvo que confesar: "No estamos en condiciones de dar una fecha en la que se sabrá la fecha y la pregunta".

La culpa, como siempre en estos casos, era de los que no habían acudido a la reunión. Nos hubiera gustado que vinieran otras formaciones, no entendemos las excusas que nos han dado", dijo Munté en clara referencia a Catalunya en Comú, que no acudió a la reunión.

Seguirá la vía unilateral para lograr la independencia

El Govern han certificado que la vía unilateral para lograr la independencia de Cataluña es prácticamente ya la única que contemplan tras la negativa tajante del presidente del Gobierno a negociar el referéndum y a permitir su celebración, en ningún tipo de formato.

La unilateralidad como nuevo escenario es la principal idea surgida de una cumbre convocada en el Palau de la Generalitat que, aunque sin acuerdos concretos y rebajada a "un intercambio de opiniones". La próxima estación que sí ha anunciado el Govern será la de fijar, en los próximos 15 días, la fecha y la pregunta para el referéndum, un hecho que el ejecutivo catalán considera ya "imprescindible".

¿Conclusiones de la reunión? La primera, que las elecciones parecen más cerca, como se teme el gobierno. Y todos quieren llevar la bandera de lo intentamos todo. Lo segundo, que la culpa de lo que pasa en Cataluña es de de Rajoy: El gobierno del PP lleva cinco años sin ofrecer ningún tipo de respuesta al pueblo de Cataluña. Munté se desahogó al señalar que "hay una gran ignorancia sobre Cataluña.

"Pedimos respeto al Gobierno por opiniones que no sean las suyas". Munté estaba indignada con la reacción de Soraya a la reunión: victimismo y poco más. Pero al final, la vicepresidenta tuvo razón: al final, pocas nueces, como se preveía. Dante Fanchín lo dejó claro: "lo único positivo es que hemos vuelto a poner encima de la mesa nuestra opinión, sobre la fecha y la pregunta estamos igual que cuando entramos". Y eso que la CUP había apretado a Puigdemont.

El Govern ha querido seguir, pese a todo, con el órdago al gobierno: Así, la portavoz del Govern, Neus Munté, ha explicado este lunes que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ve en "vía muerta" negociar con el Gobierno sobre el referéndum, y ha empezado a dar los primeros pasos para convocar esta consulta sin el acuerdo con el Estado, reuniéndose con los partidos que apoyan la votación. Pero de la pregunta y respuesta del referéndum, nada de nada.