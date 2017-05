¿Quién dijo rendirse? Un libro que enseña a luchar y no bajar los brazos

Etiquetas

Muchos hemos pensado alguna vez en tirar la toalla, hemos creído que tenemos problemas que no seremos capaces de solucionar... Pues bien, cuando esos pensamientos regresen y creamos que no podemos con ellos cojan este libro: '¿Quién dijo rendirse?' (Editorial Córner).

Son las conversaciones de dos amigos, de dos futbolistas, de dos luchadores. Carlos Matallanas y Fernando Torres. Carlos, era bueno, muy bueno, pero no tuvo la carrera con el balón de Fernando y se hizo periodista sin dejar de ser nunca futbolista. Y un día, una macabra enfermedad, la ELA, decidió meterse con Carlos. Eligió un mal rival, un centrocampista duro, de los que dan hasta la última gota, de los que animan y empujan, de los que en definitiva nunca se rinden y hacen que los demás tampoco lo hagan. Además, Carlos juega rodeado de un equipo campeón: la familia Matallanas, con Andrés y Maribel, los padres, con David, con Javi (el que siempre tiene una idea, una acción, un libro, un concierto y tira del carro y mueve lo que haga falta), con Gonzalo, el encargado de dar voz a su hermano y, por supuesto, con su inseparable mujer Marta.

La fuerza y la grandeza de Carlos queda reflejada en los últimos párrafos de la introducción: "Es evidente que todos prefiriríamos que este libro y aquella conversación grabada en blanco y negro jamás hubieran tenido razón de ser. Pero no se pueden rearbitrar los partidos ni restar los goles encajados que ya subieron al marcador. Por eso sacamos de centro y nos disponemos a seguir jugando los minutos que quedan por delante, con el único espíritu de darlo todo hasta el final. No se engañen, no hay otra receta, Lo sé porque lo aprendí en un campo de fútbol. Y este partido no lo juego solo, me acompaña un equipazo. Porque, como nuestro delantero ya me lo ha demostrado sobradamente, nunca caminaremos solos".

Las conversaciones de estos dos amigos, sobre la vida, sobre las emociones, las ideas, el fútbol, las ha plasmado negro sobre blanco en ¿Quién dijo rendirse? José Antonio Martín Otín 'Petón', un hombre de fútbol, también de vida, que conoce bien a los dos protagonista y que sabe tocar los engranajes y la sensibilidad con su forma de contar y su prodigiosa memoria.

Fernando Torres, el coprotagonista, siempre ha sido un chico de barrio, como Carlos, y sobre todo nunca ha perdido la humildad por mucho que le haya sonreído la vida. Y para él, hablar con Carlos, recordar los partidos en la tierra, con los colegas, es un aliciente para seguir adelante: "Siempre hay algo por lo que luchar aunque al final sepas cuál va a ser y esté escrito. Me gustaría que todo el mundo entendiera que este libro es para todo el mundo. Hay de todo, trabajo en equipo, humildad, compartir... Carlos es un ejemplo, un ídolo de superación que nos ayuda en el día a día por lo menos a mi. Cuando veo a Carlos siempre me dan ganas de más, de levantarme, de seguir luchando por nuestros sueños".

En la voz de Gonzalo, el pequeño, Carlos quiso estar 'presente' en la puesta de largo de su libro para volver a dar una lección. "Una vez admitidos los goles que nos ha marcado a traición la vida, es una verdadera suerte pertenecer a este equipazo. Pelearemos fuerte hasta el final, no sabemos hacer otra cosa". Palabra de Carlos. Un jugadorazo de la vida.