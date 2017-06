La reprobación de Nieto: otro golpe para un Gobierno debilitado por la corrupción

Etiquetas

Un verdadero golpe a la línea de flotación del Gobierno y, más todavía, al ‘brazo armado’ de Cospedal, del que Nieto es uno de los hombres fuertes. El Pleno del Congreso ha aprobado la reprobación del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por el supuesto ‘chivatazo’ de la investigación de la Operación Lezo a Pablo González, directivo de Mercasa y hermano del expresidente madrileño Ignacio González, que se encuentran actualmente encarcelados.

La reprobación de Nieto, aunque sin efectos reales, ha supuesto un varapalo más para un Gobierno zarandeado por la corrupción. De esta manera, Lezo desató la tormenta política perfecta que le está costando al Gobierno más de un disgusto y ha provocado que el Ejecutivo esté bajo sospecha por un chivatazo a Ignacio González que le alertaba de la investigación; por los mensajes de ánimo del ministro de Justicia, Rafael Catalá, al principal imputado; y por las maniobras del exfiscal Anticorrupción, Manuel Moix, para entorpecer la operación.

No en vano, esta ha sido la segunda reprobación a un miembro del Gobierno tras la censura de hace unas semanas al ministro de Justicia, Rafael Catalá. Las solicitudes de dimisión de una cúpula judicial, dicen, excesivamente politizada, también están a la orden del día. La dimisión de Moix, relacionada con la sociedad offshore que poseía en Panamá, no ha parecido calmar las ansias de sangre de una oposición cada vez más dura con el Partido Popular.

Una votación muy tensa

La votación para la reprobación no ha estado exenta de reproches y polémica. Se ha aprobado con 167 votos a favor, 131 en contra y 36 abstenciones.

Así, el grupo socialista ha explicado “pide al ministro del Interior el cese de Nieto porque sus explicaciones son poco creíbles”. “Nieto continúa en su puesto porque así lo quiere quien lo nombró y no se atreve a cesarlo porque se limitó a cumplir ordenes. Nieto no tiene la sombra de la sospecha, la tiene el señor ministro y tendrá que responder ante esta cámara. Venimos a pedir responsabilidades políticas y estas solo pasan por su cese”, han insistido.

Por su parte, Guillaumes, del grupo Mixto, ha criticado que en España “no se dimita”. “La verdad es que se han superado. En Alemania un ministro copia un fragmento de tesis y dimite, aquí se habla con gente que está siendo investigada por la policía y nadie dimite. Dimitan alguna vez por alguna causa”, ha pedido.

Contrario a la reprobación se ha mostrado el PNV, que ha apostado por la abstención. El diputado vasco ha explicado que no pueden poner en duda las palabras de Nieto porque no hay pruebas de que mienta. “El futuro dirá si ha faltado o no a la verdad. Mientras tanto aguardaremos, y ahora no estamos en condiciones de reclamar su dimisión”, ha justificado.

Más combativo se ha mostrado el miembro de ERC, Rufián, al que le ha parecido insuficiente la reprobación del secretario de Estado “Pero, ¿y ya está? Nieto no es más que un colaborador necesario. ¿De verdad creen que el ministro no se entera de esa reunión? ¿De verdad que no creen que no hacen lo que hacen porque se creen con impunidad? Les pedimos que sean valientes y que señalen a quien pueden y a quien saben. Pidan la dimisión del ministro del Interior. Nosotros lo hacemos”, ha solicitado.

Desde Ciudadanos han coincidido en que Nieto "no ha actuado correctamente" e incluso cree que debe pedirse su destitución al ministro que le nombró, Juan Ignacio Zoido, por haber sido "torpe", pero no cree que la reprobación del Congreso sea la solución, pues se basa en "informaciones sesgadas" que aparecen en prensa, por lo que han optado por abstenerse.

“A nosotros el cese de Nieto nos sabe a poco, pero evidentemente vamos a aprobar su reprobación. Hay muchos motivos para pedir el cese del señor Nieto, e incluso todo el PP. ¿Se puede ser más impresentable y más incompetente?", han sido las duras palabras de Unidos Podemos.

Por último, el PP ha criticado que se acuse a Nieto sin pruebas. “¿De qué le acusan? ¿De haberse reunido con Pablo González? ¿Tienen que dimitir todos los que se han reunido con él? Ya nadie sospecha de Nieto, todos sospechan de una magistrada amiga, que lo filtro un año antes de esta reunión, pero ustedes no quieren investigar quién es. ¿Por qué tanta prisa en pedir su dimisión? Alguno tendrá que pedir disculpas y entonces cuando eso suceda, ¿alguien dimitirá?”, ha interpelado el popular.

Montoro podría ser el siguiente

Zoido, pese a no haber acudido hoy al pleno, siempre ha defendido a Nieto. En el debate con el ministro del pasado 17 de mayo, los socialistas ya exhortaron al titular de Interior a que cesara a su ‘número dos’, pero el ministro rechazó esa demanda recordando que no hay “ninguna investigación” contra Nieto y recalcando que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha trabajado “sin presiones ni injerencias” en la ‘Operación Lezo’.

La reprobación de Nieto es la segunda de un miembro del Gobierno que el PSOE promueve en esta legislatura, después de que toda la Cámara censurara hace unas semanas al ministro de Justicia, Rafael Catalá, por su “injerencia” en procedimientos judiciales en los que se investiga a cargos públicos del PP. También censuró la labor del fiscal general del Estado, José Manuel de la Maza, y del ya dimitido fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, que dejó su cargo tras conocerse que era propietario de una empresa radicada en Panamá.

Los socialistas trabajan ya en una tercera reprobación, la del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. En este caso piden su cese por la ‘amnistía fiscal’ de 2012 que el Tribunal Constitucional declaró nula hace dos semanas.

La vía para reprobar a Montoro será la misma que el PSOE siguió en los casos de Catalá y Nieto: el miércoles le interpelarán en el Pleno y la semana siguiente, en el último Pleno ordinario antes del verano, llevarán a votación la iniciativa que incluirá la reprobación.