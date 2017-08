Desde hacer desayunos a la contabilidad: la vida de Gayoso en la ONG Érguete

Etiquetas

Hace apenas unos días, el expresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso pisó, por fin, la calle. Había sido condenado a dos años de prisión por un delito de apropiación indebida en la cárcel de A Lama. Pero su salida de prisión no ha sido gratuita: tendrá que colaborar con la Fundación Asociación Érguete Integración.

Allí, según el juez Castro, ayudará a personas en situación de exclusión social y, pese a estar condenado por un delito económico, colaborará en la gestión de actividades relativas a la contabilidad de dicha entidad.

"Va a ser uno más. En la Fundación trabajan más de 100 personas en múltiples programas. Gayoso ayudará con los desayunos de la mañana, a los que acuden 60 o 70 personas, en labores organizativas, responder al teléfono, en apoyar con las nuevas tecnologías en Internet....", destaca Carmen Avendaño, presidenta de la asociación.

Carmen sabe de lo que habla. Esta madre coraje empezó en los años 80 a enfrentarse a los que, por entonces, eran los dueños y señores Galicia: los narcotraficantes. A ella, le arrebataron un hijo y ahora lucha no solo por señalar con nombres y apellidos los comercios propiedad de los señores de la droga, sino por ayudar a todos aquellos que merecen una segunda oportunidad fuera de la cárcel.

"Tenemos un convenio con Justicia y con Prisiones. No solo trabajamos el tema de drogas, sino con todos aquellos presos que tienen el perfil para cumplir sus penas fuera de prisión y ayudando a los demás", explica, a lo que añade que de su programa quedan excluidos narcotraficantes y terroristas.

Tareas adaptadas a su edad

Reconoce que a Gayoso le conoce desde los años 70 y le define como un "hombre humilde con mucho que aportar". Pero que eso no implicará que se le de un trato de favor. "Este es un caso más de los que cubrimos. El juez, que nos conocía, nos propuesto esta alternativa para Gayoso y dijimos que sí. Pero aquí no tratamos a nadie como a un preso. No damos a nadie aquí un perfil delincuencial. Pensamos que cualquiera puede cometer un error y acabar en prisión, por eso les damos alternativas. Lo único que él tiene que tener claro es que tiene que acometer lo que le planteemos", subraya.

Para Avendaño es especialmente importante que los presos cumplan con sus compromisos y se sienta útiles para que así puedan reinsertarse en la sociedad. "Gayoso va a ser un poco 'comodín', se va a adecuar a los programas que tenemos. Eso sí, solo le encargaremos trabajos adecuados a su edad, que no supongan un gran esfuerzo físico", detalla, a la vez que dice que, probablemente, el expresidente bancario sea el preso más mayor con el que han trabajado. No en vano tiene 85 años.

En los 32 años de historia de la Fundación, jamás imaginaron que aquel que como presidente de una gran caja de ahorros les echaba una mano, acabaría formando parte de uno de sus programas. Ahora, como si de su hijo se tratara, Carmen luchará para que Gayoso pueda volver a su vida normal lo más pronto posible. "No es un acto de gracia, sino la adaptación de la pena impuesta por el juez a las circunstancias de cada persona", concluye.