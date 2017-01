Las redes sociales ridiculizan a Susana Díaz a costa de Donald Trump

Etiquetas

Susana Díaz, presidenta de Andalucía, se dio prisa en afirmar en su perfil de Twitter que el hecho de que la página web de la Casa Blanca hubiera dejado de estar disponible en español "un desprecio a la comunidad hispana y un ataque intolerable a la segunda lengua"... y las respuestas a la Presidente andaluza en las redes sociales no se han hecho esperar.

Y es que tras la investidura del presidente de EE.UU., Donald Trump, la página web oficial de la Casa Blanca dejó este lunes de estar disponible en español, aunque el portavoz del presidente Donald Trump, Sean Spicer, dijo este lunes que la ausencia de la versión en español de la web de la Casa Blanca se debía a que esa página estaba "en construcción" con la llegada de la nueva Administración. "Hemos hecho mucho trabajo en esa web y vamos a continuar desarrollando esa web", dijo Spicer, pero la situación hizo salir en tromba a varios dirigentes españoles como Susana Díaz o su antagonista en el PSOE, Pedro Sánchez.

Así, el anterior Secretario General del PSOE no dudo en decir en su cuenta de Twitter que "Desde el fortalecimiento del socialismo democrático y de las fuerzas progresistas podremos frenar a la ultraderecha que hoy lidera Trump". La respuesta no se hizo esperar: "No puedes frenar a Susana, vas a frenar a Trump..."

Pero el tuit de Susana Díaz defendiendo la web en español de la Casa Blanca también recibió lo suyo, en general, algo así como: "Zapatera a tus zapatos" o "Arregla tu casa antes que querer arreglar la de los demás", era el sentir general en las redes sociales:

Trump retira el español de la web de la Casa Blanca: un desprecio a la comunidad hispana y un ataque intolerable a la segunda lengua en EEUU — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 22 de enero de 2017

.@susanadiaz Cuando solucione lo de la Casa Blanca, me mira usted lo mismo en Web del Ayuntamiento de Vic, Barcelonahttps://t.co/rAUa4gOvI9 — Chino de China (@unchinodechina) 22 de enero de 2017

De todas formas @susanadiaz, me parece a mi que al millón de parados andaluces la web de la Casa Blanca le importa un carajo. — Josey Wales (@UnMalPaso) 22 de enero de 2017