Ocho temas de conversación para no quedarse en blanco en la cena de Nochevieja

Entre canapé y canapé este año nos hemos propuesto no quedarnos fuera de juego en ninguno de los temas de conversación que pueden aparecer en las conversaciones típicas de 31 de noviembre. Este año el cuñado está de moda por ser el listillo de la casa, pero no será el único si sabes que...

¿Se puede aparcar mañana en Madrid centro?

Que nadie nos líe. Sí. Sí se puede aparcar en Madrid. El Twitter del Ayuntamiento de Madrid ha informado este sábado a sus seguidores que el domingo (1 de enero) el escenario de contaminación pasará del nivel 1 al 2. Al que corriendo diga que con el escenario 2 se prohibe aparcar en el centro en zona SER hay que responderle rápidamente que al ser festivo no hay SER, por lo que el ayuntamiento recomienda no aparcar, pero solo recomienda, no prohíbe.

¿Cómo se escribe el plural de pokémon?

Seguro que en la mesa alguien caza algún Pokémon. Están por todas partes y no pueden faltar a la cita nocturna. Alguien te preguntará cuántos has cazado y llega el momento de demostrar que en temas de RAE no hay quien te gane. ¿Cómo se dice el plural de pokémon? Según la RAE se dice pokémones.

¿Dónde han celebrado por primera vez el año nuevo?

Lo hemos visto desde las doce de la mañana en todos los informativos. Sí, es en la isla de Navidad, pero para ser más exactos podemos decir que fue en Kiribati, también conocida como la isla de Navidad, ubicada al noreste de Australia y a 232 km por encima del Ecuador es el primer lugar en recibir el 2017.

2016 tiene ¿un segundo más o menos?

En el segundo plato este tema de conversación aparecerá seguro, si no lo ha hecho antes. Un segundo 'extra' en el último minuto de 2016 'congelará' los relojes a las 23:59:59. El hecho se producirá para compensar los cambios de rotación del planeta en la mayoría del hemisferio occidental, cuando se introduzca el denominado 'segundo intercalar'.

Hace un frío que pela...

Y ahora sí con las uvas en la mano más de uno dirá eso de hace un frío que pela. Un año más Igartiburu desafiará a los termómetros y estará muerta de frío dando la bienvenida a 2017 en La 1. Y es que estamos ante la noche más fría del año porque muchos termómetros están bajo cero. Se esperan heladas en casi toda la península. Es hora de preparar los mejores abrigos, no tanto elegantes, pero sí que abriguen. En el norte de Castilla se alcanzarán los -6ºC.

¿Quién hizo la cobra a quién?

Más de uno podrá pensar que la mejor pareja del año para haber dado las campanadas eran sin duda Chenoa y David Bisbal. Antes de preguntar por qué hay que saber que han protagonizado uno de los momentazos del año con la famosa cobra que al final no fue cobra pero que pasará a la historia como cobra. Tanto que Chenoa ha sabido sacarle partido.

¿Cuándo llega el primer puente?

Y en medio de tanta fiesta seguro que aparece el tristón de turno que lejos de celebrar la noche está pensando que ya le queda un día menos de vacaciones. Y tiene razón, porque hasta el próximo festivo a lo grande queda. Podrás responder si caer en el error que ¡el próximo puente no llega hasta Semana Santa!

Madre mía lo de George Michael...

Durante la cena se hablará sí o sí de todos los cantantes que han muerto este 2016. George Michael ha sido el último... pero repasamos otros nombres que también murieron este año que acaba.