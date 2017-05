¿Se les acaba el tiempo a Rajoy, Sánchez, los independentistas y la CUP?

Etiquetas

Los actuales miembros del Govern de la Generalitat lo saben: se les está acabando el tiempo. Si en otoño que viene no toman alguna medida pueden ser el pitorreo de sus propios conciudadanos. La no celebración de un referéndum, o que sea una segunda edición del de las urnas de cartón, sería un ridículo al que no podrían sobrevivir. Por eso las prisas en insistir en un “diálogo” que saben imposible. El intercambio de cartas, o el viajecito a Madrid, es un plan para intentar que el tema salte a los medios de comunicación.

Porque el problema para ellos es que el Gobierno también lo sabe. Rajoy confía en que su “aguante” acabe enfriando la pulsión nacionalista. El crecimiento económico, el bienestar de un verano inundado de “turistas gastones”, la sensación de seguridad en medio de una Europa acosada por el terrorismo y el deseo de vivir de este pueblo mediterráneo, alegre y bullanguero va en favor de sus tesis. Las encuestas van dando paso a paso un retroceso de la opción independentista en la población catalana y el “cabreo” del resto de la española va en aumento.

Ni siquiera Pedro Sánchez se atreve a poner en cuestión la soberanía del “pueblo español”, aunque hable de naciones culturales dentro de la NACIÓN ESPAÑOLA (con mayúsculas). Si se le ocurriese apoyar a los independentistas en alguna de sus peticiones, es probable que hasta sus bases le diesen la espalda.

En todo caso, Puigdemont tiene la necesidad de responder a la CUP, que le empuja. Porque la CUP también sabe que el tiempo se acaba para el proceso soberanista y para su opción anarco-comunista. Tanto que amenazan con no presentarse a unas nuevas elecciones Autonómicas.

Saben que su retroceso sería espectacular. Por eso se refugian en el municipalismo. Allí los resultados se diluyen, porque se vota más la persona que las siglas. Pero con la victoria de Sánchez el tiempo también se puede poner en contra de Rajoy. No ahora, pero si después del verano. Una vez el secretario General socialista haya ahormado el Congreso del PSOE estará en condiciones de atacar al PP en el tema de la corrupción; su flanco más débil. Si no lo hace, y si se aprueban los presupuestos de 2018, Rajoy tirara millas hasta el 2020 y Feijó tomara las riendas de un partido limpio de los acosos judiciales. Y más allá del 2020 a saber…

En resumen, se acaba el tiempo a todos ellos ¿o no? como diría en gallego Rajoy. Y, mientras tanto, crecemos a más del 3%, el IBEX se vuelve a acercar a los 11.000 puntos y se crean puestos de trabajo ¿Para qué apresurarse entonces? Son cosas de los políticos, el país va por otros derroteros.