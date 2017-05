Así piden el voto de los militantes Susana, Pedro y Patxi en un minuto

Etiquetas

El último minuto del debate que ha tenido lugar en la madrileña sede de Ferraz entre los candidatos a liderar el Partido Socialista se ha dedicado a pedir el voto para liderar el PSOE. Dos ideas han centrado el debate: Pedro hablando de la abstención que le dio el gobierno al PP y Susana hablando de las dos derrotas electorales más grandes del PSOE.

Ha sido un debate muy duro que ha durado dos horas. Patxi ha conseguido quedarse en el centro y ha sabido tirar de ironía para evitar el cuerpo a cuerpo.

Susana ha sido la primera en entrar en el cuerpo a cuerpo con Pedro Sánchez y Patxi ha repartido a los dos lados y le ha llegado a preguntar a Sánchez si sabía lo que era una nación. Sánchez, que ha intentado pescar votos en la candidatura de Patxi, le ha llegado a decir que tenían el mismo proyecto.

En el minuto final los tres han intentado pedir el voto. Susana Díaz pide el voto recordando que es socialista desde muy joven y "aprendí en las casas del pueblo el valor de que un socialista fuera honesto y sincero y dijera la verdad y hablara claro". Patxi López aseguró que "el PSOE es la única esperanza que tienen los perdedores de la crisis" mientras que Pedro Sánchez pide "que se respete el veredicto de las urnas".

SUSANA SÁNCHEZ

"Compañero Pedro y compañero Patxi, soy socialista desde muy joven y aprendí en las casas del pueblo el valor de que un socialista fuera honesto y sincero y dijera la verdad y hablara claro. Me afilié para combatir la desigualdad de un barrio humilde del que vine y sabía que la esperanza estaba en el PSOE. Te pido el voto para reforzar la fraternidad y al partido porque el PSOE es lo mejor que le ha pasado a España. Espero humildad, decencia y generosidad porque cuando el PSOE se levante se levantará el país y cambiará la vida a quienes más lo necesitan. El psoe es mucho PSOE y los ciudadnaos no nos han dado la espalda".

PATXI LÓPEZ

"Me vuelvo a dirigir a ti compañero y compañera socialista, a ti que tantas veces has defendido a este partido para que lo vuelvas a hacer. Juntos hemos celebrado triunfos y vivido momentos duros, pero a pesar de estos momentos el PSOE es la única esperanza que tienen los perdedores de la crisis y hay que encarrilar la esperanza de un mundo más justo que no deja a nadie en la cuneta. Pero no lo podemos hacer si seguimos divididos, tampoco lo vamos a poder hacer si no tenemos claro cual es nuestro sitio en la izquierda exigente que no representa a los del Ibex 35 sino a los más debiles. Por eso vota a favor de la unidad y el proyecto de zquierda que será lo unico que salvará al PSOE".

PEDRO SÁNCHEZ

"Creo que el PSOE necesita vencer y reconstruirse después de lo ocurrido el 1 de ocutbre y pido el voto para situar al partido a la izquierda. Pido el voto para luchar contra el PP por ser la primera fuerza y no languidecez para quedarnos como cuarta fuerza porque nos unimos a la derecha en sus poltícias o nos quedamos por debajo con la abstención. El PSOE volverá a ser ganador cuando sea coherente y generoso, cuando sea creíble, cuando sea la última vez que un secretario general tiene que dimitir por cumplir con sus votantes, cuando sea generoso... Pido que se respete el veredicto de las urnas por todas las candidaturas".

Otros momentos del debate

LÓPEZ PIDE EL "VOTO ÚTIL" Y "DERROTAR A LA DERECHA"

SUSANA PROPONE "UN RUMBO CIERTO" PARA EL PSOE

SÁNCHEZ: SI GANO EXIGIRÉ A RAJOY QUE DIMITA