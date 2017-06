Rabat: "El plan es salir a tope y no pensar demasiado"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha conseguido el décimo lugar en la parrilla de salida para el Gran Premio de Italia y ha asegurado que el plan para la carrera es "salir a tope desde la cuarta línea y no pensar demasiado".

"Estoy muy contento, hemos ido fuerte en las dos sesiones de entrenamientos libres y después también en los cronometrados. Hoy he aprendido mucho y ahora solo quiero concentrarme en seguir igual en la carrera para conseguir un buen resultado. Hemos hecho muchos cambios en la moto desde el viernes y ahora me siento mucho más cómodo. El plan para la carrera es salir a tope desde la cuarta línea y no pensar demasiado", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Por su parte, su compañero de equipo, el australiano Jack Miller, que saldrá desde la decimonovena posición, destacó los problemas que ha tenido en este inicio de fin de semana y resaltó la importancia de no haber rodado en el test de Barcelona la pasada semana.

"El comienzo del fin de semana ha sido difícil. He estado apretando muy fuerte con el nuevo neumático y creo que hemos encontrado las sensaciones en el FP4 y después en la Q1 hemos dado otro paso más. Pienso que tras perdernos el test de Barcelona la semana pasada hemos tardado más tiempo en poner la moto a punto. En los libres del viernes y esta mañana iba derrapando en todas las curvas. Hemos realizado muchos cambios en la geometría y Ramón, mi jefe de equipo, tiene alguna idea más para la carrera. Al final ha estado bien poder rodar en 1'47", afirmó.