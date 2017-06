Pilar Rubio, Arturo Valls y Manolo Lama estrenan Ninja Warrior

Etiquetas

Pilar Rubio, en su regreso como presentadora, Arturo Valls, como maestro de ceremonias, y con Manolo Lama, en su estreno en un espacio de entretenimiento, se estrena mañana viernes, 9 de junio, Ninja Warrior en el horario de máxima audiencia de Antena 3. Un "supershow", tal y como define la cadena privada, con el que ocuparán el hueco de la parrilla que dejó la semana pasada Tu cara no se suena todavía, y sin Me lo dices o me lo cantas como competencia, ya que Telecinco ha decidido seguir reservando el nuevo formato de Jesús Vázquez hasta nueva orden.