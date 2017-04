Planeta Calleja regresa con Jorge Javier Vázquez en las islas Marquesas

Etiquetas

¿Os imagináis a Jorge Javier Vázquez nadando entre tiburones y rayas gigantes y descender rapelando la montaña más alta de la isla de Moorea? ¿Logrará Chris Hemsworth mantener el ritmo de su mujer, Elsa Pataky, en un ascenso a 5.500 metros de altitud en el Himalaya indio? ¿Será Alonso tan bueno en una dura prueba de triatlón como lo es a los mandos de su Fórmula 1? ¿Qué cara se le quedará a Risto Mejide tras plantarse enfrente de un gran tiburón blanco? Estos y otros arriesgados retos con un total de nueve rostros famosos conforman la nueva temporada de Planeta Calleja, que llegará a las pantallas de Cuatro el domingo 23 de abril.

Jorge Javier Vázquez, con el que arranca la nueva entrega, el publicista y su prometida, el actor Carles Francino, la actriz Elsa Pataky y su esposo, el protagonista de Thor, el cantante Antonio Orozco, la olímpica Mireia Belmonte, el piloto Fernando Alonso y el torero Cayetano Rivera se han puesto en las manos del aventurero leonés para vivir experiencias que serían imposibles de encontrar en una agencia de viajes de lujo. "Han vivido una experiencia que sin Jesús no habrían podido vivir", decía Mariano Barroso, director de Programas de Cuatro, en una presentación muy peculiar con la prensa en el Valle del Argañoso (León).

"Por su manera de tratarlos, por su manera de cuidarlos, por su manera de asegurarlos, Jesús no es una persona que lleve a la gente al últimos rincón del mundo al tuntún. La gente va porque sabe que va con Jesús Calleja, y es una garantía. Les genera mucha confianza y personas a la que prácticamente no conocía de nada antes han vuelto siendo amigos", añadió.

Dani Lora, director del espacio, y el presentador repasaron cada una de los nueve viajes de esta nueva entrega, empezando por el maestro de ceremonias de Supervivientes, Gran Hermano y Sálvame DeLuxe. "Nos dijo: No soy nada aventurero, voy a vuestro viaje si me lleváis a un sitio maravilloso como este y él tuvo su viaje en Bora a Bora, pero con una pequeña dosis de aventura a su nivel", dijo el realizador.

"Le llevamos a las islas Marquesas, que son, dentro Polinesia, las más remotcas, incluso cambian de horario respecto al resto y no hay ningún hotel. Es un lugar mágico, donde ningún turismo convencional te va a llevar hasta allí", dijo la productora María Ruiz. "Es el valor de Planeta Calleja, llevarlos más allá, y es muy emocionante porque lo interiorizan, lo descubren y lo disfrutan con un nivel de profundidad grandísimo", continuó.

"Estábamos en medio de la nada, no había hoteles, restaurantes, teníamos que dormir en las casas de la gente local, entonces para él eso fue un impacto increíble. Él, como Risto, está acostumbrado a hoteles muy buenos, que no es criticable, y, de repente, duermes en un cuarto que lo único que tiene es un velero de juguete hecho con hilos por la niña de la casa", señaló el leonés. "Mola mucho ver esa transformación y cómo se produce y se convierte para él en algo maravilloso", subrayó.

"Vais a ver momentos muy grandes, con Jesús contándole una actividad que teníamos por la tarde y Jorge diciéndole: '¡Ay, qué pena, es que tengo dos capítulos por leer de una novela y voy a la playa para leerlo!", comentó Dani, destacando como otro momentazo del pase el buceo con los tiburones y las rayas gigantes. "Le preguntamos que cuál era uno de sus mayores miedos, y nos dijo que tenía pesadillas con los tiburones y se zampó como 30. Lo que hicimos fue ir nosotros antes a echarles comida, teníamos 30 tiburones salvajes, y fuimos a buscarle diciéndole que íbamos a buscar caracolas", dijo entre risas Calleja.

Fue especialmente delicado el episodio protagonizado por Elsa Pataky y su marido, la estrella de cine australiana. La actriz madrileña llegó dispuesta a pulverizar todos los hitos alcanzados hasta la fecha en el programa, aunque eso incluya dejar en la cuneta a su marido, el protagonista de Thor, que ignoraba la exigencia extrema y la dureza de la prueba que Jesús había preparado para su mujer: el ascenso hasta los 5.500 metros de altitud. Una experiencia especialmente delicada para el actor, que tuvo que apartarse del reto tras sufrir mal de altura, y que el equipo mantuvo en secreto hasta que la estrella decidió contarlo en el espacio de Jimmy Kimmel, rompiendo así el pacto establecido.

"Tuvimos que dormir al raso en unas condiciones climatológicas muy duras, a 4.500 metros a 40 grados bajo cero, con sacos muy gordos... Habíamos pactado no decir nada porque la situación fue ciertamente preocupante, y él lo contó en el espacio de máxima audiencia de Estados Unidos: 'He estado con mi mujer en el Himalaya en invierno con una amigo muy raro que tiene y casi me muero", contó Jesús. "No os podéis imaginar la de sitios que nos pidieron información y no hemos soltado prenda porque queríamos contarlo cuando tocara. Hay que decir que la situación es dramática dependiendo de cómo lo afrontes y nosotros no hacemos nada sin un plan A, un plan B y un plan C. Además, en cuanto a altitud soy un obsesionado de la medicina en ese campo. Lo teníamos todo para atenderle y en 10 horas ya estaba perfectamente", señaló.

Fernando Alonso es uno de los pilotos de carreras que menos tiempo dedica a atender a los medios, pero su carácter competitivo le animó a participar en un Planeta Calleja muy particular, con un leonés y un asturiano frente a frente en una dura prueba de triatlón por las montañas que separan sus respectivas provincias. También convenció a Risto Mejide, todo un urbanita acostumbrado a los buenos hoteles y resorts, a viajar a Sudáfrica alejado de los lujos y comodidades, pero experimentando experiencias que le pondrán ante sus propios miedos. Clara Lago recorrerá el Erg Chegaga, el mar de dunas más grande de Marruecos, donde los terrenos son inestables, y se atreverá a rapelar en paredes de más de 100 metros de caída libre.

El marido de Eva González tiene alma de aventurero y no es el primer desafío que afrontar en su vida, por eso la propuesta de ascender el glaciar Jorge Montt en Chile le resultó de lo más atractiva. Por lo que adelantó el presentador, contrario a las corridas de toros, habrá un momento de reflexión entre ambos sobre la muerte en el que el diestro hará reveladoras declaraciones sobre su profesión. Las próximas Olimpiadas serán en Japón, un país donde la natación es uno de los deportes estrella y hasta donde llevará Calleja a Mireia del Monte para combinar la bicicleta, el único deporte que se le resiste, y rafting por el río Oboke, un paraíso perdido.

El coach de La Voz Kids ha sido uno de los grandes descubrimientos para el leonés. Antonio Orozco lo dará todo subiendo al pueblo más alto de toda Europa, la aldea de Ushguli, en el valle caucásico de Georgia. El cantante participará en el Kvirikova, un divertido festival rural que mezcla tradiciones cristianas y pagadas, y volará en parapente el valle de Svaneti. Carles Francino pondrá la guinda con su aventura en Cabo Verde. El protagonista de la serie Sé quién eres hará trekking en una ladera volcánica, hará inmersión y localizará las ruinas de un pecio hundido en 1966 y se atreverá con el Cañón Ribeira de Vinhas tan solo sujeto a la pared por cuerdas. La aventura está servida...