Risto Mejide y su prometida protagonizan el pase de Planeta Calleja del próximo domingo

A seis días de su enlace matrimonial, Risto Mejide y Laura Escanes protagonizan el pase de Planeta Calleja del próximo domingo, 14 de mayo, en Cuatro. Los espectadores tendrán la oportunidad de conocer al publicista, al que le han llovido las malas críticas de All You Need Is Love... o No, en un terrero fuera de su control y donde se agolparán los sentimientos de terror, desconcierto y ganas de tirar la toalla, algo a lo que el catalán no nos tiene acostumbrados.