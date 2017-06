Un antes y un después en Planeta Calleja tras el desafío de Elsa Pataky

Etiquetas

Muchos rostros famosos se han enfrentado a los retos que Jesús Calleja les propone, pero pocos han logrado pasar a la historia. Elsa Pataky lo hará el próximo domingo, 4 de junio, en uno de los pases más esperados de Planeta Calleja (Cuatro, 21.30 h) y no solo por los espectadores españoles, también están muy pendiente de esta emisión en Hollywood y Australia.

Según nos relató el leonés, después de que Chris Hemsworth comentara en el programa de Jimmy Kimmel que estuvo a punto de morir en el Himalaya rodando este programa, recibieron llamadas de cadenas internacionales ofreciéndoles el oro y el moro por esas imágenes.

"No os podéis imaginar la de sitios que nos pidieron información y no hemos soltado prenda porque queríamos contarlo cuando tocara", comentó el aventurero en este sentido. "Hay que decir que la situación es dramática dependiendo de cómo lo afrontes y nosotros no hacemos nada sin un plan A, un plan B y un plan C. Lo teníamos todo para atenderle y en 10 horas ya estaba perfectamente", añadió Jesús en la rueda de prensa celebrada en su tierra el pasado mes de abril.

Los televidentes españoles seremos los primeros en comprobar el mal de altura que sufrió el protagonista de Thor y su posterior evacuación de la montaña. Pero también seremos testigos de la valentía de la actriz madrileña, única invitada que se atreve a ascender un pico inexplorado de 5.500 de altura. La estrella internacional le ha puesto el listón muy alto al resto de famosos aguerridos que se atrevan a retar a Jesús, que calificó a Pataky como una "máquina".

El reto comienza en el paisaje lunar de Ladakh, una meseta que conecta el Tíbet y La India. Después de Siberia, esta inhóspita región es la zona habitada más fría del planeta. Además, los aventureros viajarán a Goa, uno de los centros mundiales de la cultura Ayurveda y del yoga, y quién mejor que una yogui experta como la actriz para visitar este lugar.