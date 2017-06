Las altas temperaturas propician que las piscinas municipales registren en los primeros días de apertura 22.977 accesos

Etiquetas

Las piscinas municipales han registrado en los cinco primeros días de apertura, desde el pasado jueves 15 de junio, un total de 22.977 accesos. Precisamente, las altas temperaturas de estos días han propiciado una de las cifras más altas de entrada desde hace años.

Los ciudadanos han podido disfrutar durante estas primeras jornadas de las piscinas municipales y gracias a ellas paliar en gran medida el intenso calor y las elevadas temperaturas.

Las piscinas del Complejo Deportivo Municipal Las Norias registraron 20.300 visitas; el sábado 17 fueron 4.883 los accesos y el domingo fue el día de más afluencia con 6.374.

Las piscinas de El Cortijo registraron 1.153 visitas en total

Por su parte, las de Varea recibieron 1.524 accesos

La temporada pasada, durante los mismos días de apertura, la principal instalación, Las Norias, registró 1.741 accesos, en este caso debido a que la climatología no acompañó durante estas primeras jornadas.

Recordamos que complejo deportivo municipal de Las Norias abre sus instalaciones de 8,00 a 22,30 horas; las piscinas de 11,00 a 21,00 horas, del 15 de junio al 15 de agosto; y de 11,00 a 20,30 horas del 16 de agosto al 10 de septiembre. El horario de las piscinas del Cortijo y Varea es el mismo.

INSTALACIONES DE LAS NORIAS

Los espacios deportivos cuentan con una pista multisport, cuatro zonas de juegos infantiles para diferentes edades, piscina olímpica, piscina recreativa de 6.000 metros cuadrados de lámina de agua con toboganes y piscina de chapoteo. Hay tres toboganes: gigante (68,06 metros), río aventura (103,90 metros) y black hole (116,80 metros)

El espacio semicubierto cuenta con ocho pistas de tenis, seis pistas de pádel, dos frontones y un rocódromo. Además, las instalaciones se complementan con una pista polideportiva y un parque acuático de 400 metros cuadrados habilitado para que lo usen personas de cualquier edad y adaptado para el uso de personas con algún tipo de discapacidad; cafetería recién reformada y zona de merendero.

A estos servicios se añade este año la nueva zona de entrenamiento al aire libre, instalada en la parcela de la entrada principal. Se trata de una zona de entrenamiento específico para actividades de alta intensidad como el Cross Training, que será utilizada, libremente, en los cursos de Logroño Deporte por los usuarios tanto en verano y como en invierno.

Además, desde este verano Las Norias cuenta con una nueva área de juegos para el disfrute de los más pequeños denominada el Fuerte Bravo Playmobil, a la que de manera progresiva y en los próximos días se irán sumando más elementos lúdicos como una pirámide con cuerdas.

TARIFAS

Abono de Temporada (junio-septiembre): Adultos, nacidos antes del 1 de enero de 1999: 74,50 euros (empadronados) y 96 euros (no empadronados); Menores, nacidos entre el 1 de enero 1999 y el 31 de diciembre de 2011 y jubilados (65 años): 63,50 euros (empadronados) y 81.00 euros (no empradronados); Discapacitados: 47,50 euros (empadronados) y 60.60 (no empadronados)

Entrada Diaria Adulto: + 18 años. Las Norias: 8 euros; El Cortijo: 5,60 euros y Varea: 5,60 euros Menores, 6 a 18 años y + 65 años. Las Norias: 6,30 euros; El Cortijo 4,20 euros y Varea 4,20 euros Entrada grupos (más de 20): 5,15 euros.