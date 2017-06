LOS FISIOTERAPEUTAS DESTACAN LA IMPORTANCIA DE LA FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL

Etiquetas

- Elimina arrugas, cicatrices, estrías y piel de naranja. El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, el Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra y el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia han dedicado el videoconsejo del mes de junio a la importancia y utilidad de la Fisioterapia Dermatofuncional.Según estas entidades, cada día son más las personas que acuden al fisioterapeuta para tratar su piel asociando la estética a la salud y sumándose así a la Fisioterapia Dermatofuncional. Este tratamiento sirve para eliminar arrugas, acné, cicatrices, estrías y celulitis, entre otras alteraciones en la piel. Esta rama de la fisioterapia ha experimentado en los últimos años un gran auge, aunque los profesionales llevan más de 15 años trabajando en esta línea. Los fisioterapeutas recuerdan que la piel es el mayor órgano del cuerpo humano, con aproximadamente dos metros cuadrados de extensión, y actúa como barrera protectora que aísla al cuerpo, a pesar de lo cual no siempre se le ha dado la atención necesaria. En los últimos años la sociedad está más concienciada de la importancia del cuidado de la piel y del aspecto físico.FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONALLa función de barrera protectora de la piel hace que esté más expuesta a cualquier roce, caída o herida, que puede dejar cicatriz. Estas cicatrices pueden tener consecuencias como alteraciones de la sensibilidad o hipersensibilidad, que pueden producir pérdida de elasticidad, limitaciones de movilidad o incluso dolor.“El fisioterapeuta como profesional sanitario puede ayudarnos a través de tratamientos específicos a evitar esas secuelas en la piel y a que esta recupere correctamente sus funciones después de una cicatriz, además de facilitarnos consejos necesarios para su cuidado en el día a día”, afirma José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM).Otra de las patologías más destacadas dentro de esta rama de la fisioterapia es el tratamiento del acné. Según Mercedes Franco, fisioterapeuta dermatofuncional y presidenta durante años de la Comisión de Hidroterapia y Fisioterapia Plástica, Estética y Reparadora del CPFCM, “en el tratamiento del acné los fisioterapeutas tenemos un trabajo importante que ayuda a los dermatólogos y que no pueden cubrir los esteticistas, puesto que no son personal sanitario. Los esteticistas hacen un tratamiento en profundidad para higieniezar la piel, pero el tratamiento estético que hacemos los fisioterapeutas es trabajar con láser o ácidos que nos pautan los dermatólogos, entre otras técnicas, para eliminar la bacteria que causa el acné”Aunque la mayor demanda de Fisioterapia Dermatofuncional está asociada a tratamientos corporales estéticos, los fisioterapeutas abordan también la recuperación tras intervenciones de otras especialidades y después de accidentes, actuando en el tratamiento de cicatrices.“Una cicatriz trabajada con fisioterapia tiende a desaparecer casi por completo”, explica Mercedes Franco. Además, “tratamos a personas que padecen lidefemas y les ayudamos al manejo de su extremidad”.CONSEJOS PARA EL CUIDADO DE LA PIELAunque la importancia que tiene la piel como barrera protectora en el cuerpo requiere cuidados continuos, es ahora en verano cuando la mayoría de las personas se interesan más por su imagen.Además de proteger la piel del sol aplicando una crema solar con un SPF adaptado a cada tipo de piel, los fisioterapeutas aconsejan llevar especial cuidado con las cicatrices, incluso en invierno, utilizando también protección solar especialmente durante los dos primeros años de la cicatriz.La alimentación también es un factor fundamental en el cuidado de la piel, por lo que se deben llevar unos hábitos de vida saludables, descansando lo suficiente y con una dieta sana y equilibrada. Asimismo, no se debe pasar por alto la necesidad de hidratación que tiene la piel, por lo que el agua y los aportes diarios de fruta y verdura, ricas en antioxidantes, son también fundamentales para lucir una piel saludable.