El verdadero secreto para deslumbrar con tu pelo como las celebrities

Etiquetas

Una de las grandes cuestiones que encabezan los rankings de las celebrities, es junto al de los looks, el de las mejor peinadas. Además de conquistarnos con su impecable presencia y sus looks, lo hacen con la exquisitez, el cuerpo y el brillo de su pelo, su gran carta de presentación. ¿Cuáles son sus trucos? ¿Qué líneas utilizan? ¿Cómo cuidan su cabello con el verano llamando a la puerta, ellas que no renuncian a las maravillas de la playa y el sol cuando al pelo más le hacemos sufrir? Algunas reinas del papel cuché e it-girls, confían en el creador y descubridor de la imprescindible mascarilla, René Furterer, como Naty Abascal o Cary Lapique, grandes influencers -ahora que está tan de moda este término- de su generación. Han pasado 60 años desde que inventara la popular mascarilla que todos conocemos y desde entonces, desde la casa francesa no han dejado de innovar e investigar en los principios activos que proporciona la naturaleza: "Partía del principio de que la naturaleza, con sus riquezas, me proporcionaría medios inagotables", explicaba el fundador de la marca.