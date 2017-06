Álvaro Morata y Lucas Vázquez, unas honeymoon costeras muy diferentes

Etiquetas

De dos sonadas bodas a dos paraísos costeros naturales. Y es que, después de una gran boda no se espera menos de la luna de miel. Y sino, que se lo digan a Alice Campello y Álvaro Morata o a Lucas Vázquez y Macarena Rodríguez.

La modelo italiana y el jugador del Real Madrid han decidido escaparse a una de las islas tropicales más cotizadas del mundo, las Seychelles en pleno Océano Índico; agua cristalina, playas blancas, tortugas gigantes y una pareja que quiere celebrar su amor. Y así lo ha expresado el matrimonio a través de sus redes sociales. Alice Campello subió unos días después de la boda, una foto de Álvaro Morata en el lujoso hotel Four Seasons Resort Seychelles, con el título "Mi marido". El amor está en el aire y la modelo necesita compartir su felicidad con sus familiares, amigos y seguidores. Los stories y las instantáneas no paran de sucederse; buceo, paseos, risas y más risas. Por su parte, el jugador de fútbol no ha podido resistir el subir una foto de su esposa, posando espectacular con un bikini de bandeau blanco.

Sin embargo, nada tiene que envidiar la luna de miel de Lucas Vázquez y Macarena Rodríguez. Y es que la pareja, ha decidido romper las reglas "preestablecidas de las honeymoon". Los recien casados ha decidido llevarse a dos grandes amigos a su viaje, Sergio Ramos y Pilar Rubio. El capitán del Real Madrid no ha dudado a la hora de compartir una foto a través de Instagram presumiendo del plan y de amigos: "Correcto, nos hemos apuntado a su luna de miel". También se ha unido la nutricionista Amanda Sánchez, colaboradora del nuevo programa de Pilar Rubio, Fit Life y su pareja. Por su parte, Macarena también a compartido una instantánea con sus seguidores bromeando acerca de la situación: "Se nos han colado unos amiguillos en nuestra honeymoon. #Siempre rodeados de gente top".