Cazadores C-LM, molestos con Junta por no consensuar con ellos la reducción del cupo de la tórtola en la orden de vedas

Etiquetas

La Federación de Caza de Castilla-La Mancha se ha mostrado "molesta" con el Gobierno regional por "no consensuar" con ellos la reducción prevista en el cupo de la caza de la tórtola, que recoge la nueva Orden de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en la que se regula los periodos de vedas para la próxima temporada cinegética.

En declaraciones a Europa Press, su presidente, Agustín Rabadán, ha asegurado que "no se esperaban" la reducción de 10 piezas a cinco, ya que en los "consejos provinciales no se trató, en el autonómico se comentó solo que estaban a la espera de una reunión a nivel nacional con varias comunidades autónomas, pero sin concretar la posible repercusión que tendría en la orden de vedas, y ahora hemos visto cómo esa repercusión es la reducción a la mitad del cupo" pero "con nosotros consensuado no ha estado".

Rabadán ha asegurado que "es algo contradictorio" porque, según ha afirmado, los datos de capturas de las últimas temporadas muestran un incremento moderado y una "mejoría" de las poblaciones de tórtolas, por lo que "no entienden esta reducción" ya que "no hay ningún problema".

"Lo positivo", ha añadido el presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, es que no se reduce el número de días, manteniendo "incluso" los días de apertura y cierre, que permitirán que "al menos" el cazador tenga la oportunidad de "salir más veces al campo".

Aun así, Agustín Rabadán ha asegurado que "tendrán que valorar ahora la repercusión que pueda tener" la reducción del cupo en la caza de la tórtola.

AMPLIACIÓN PERIODO CAZA DE JABALÍ

Otra de las novedades que recoge la nueva orden de vedas es la referente a la ampliación del período hábil de caza del jabalí, mediante la modalidad de aguardos nocturnos, con el objetivo de realizar un control de daños a la agricultura y a las especies silvestres, además de como medida preventiva de accidentes de tráfico.

En este sentido, desde la Federación de Caza regional lo acogen "con buenos ojos", ya que permitirá realizar batidas fijadas por cada órgano provincial.

Por otro lado, también valoran como "válida" la decisión de permitir la caza mediante cupo de ciertas aves acuáticas, ya que, como ha señalado Agustín Rabadán, la "otra opción era eliminar" por completo esta modalidad cinegética.

A pesar de la sorpresa inicial de la reducción del cupo de caza de tórtola, "en general", ha concluido el presidente de la Federación, la orden de veda "está en la línea" de los últimos años, por lo que están satisfechos.