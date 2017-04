Dani Alves: "Para volver tendrían que rectificar y el ego no se lo permitiría"

Etiquetas

El lateral de la Juventus Dani Alves ha cargado este martes sin dar nombres contra los dirigentes y técnicos del FC Barcelona al asegurar que, pese a sentirse un culé más y seguidor del equipo, no podría volver como jugador a no ser que éstos rectificaran y le pidieran perdón, algo que no cree que pueda pasar por su "ego gigantesco".

"Cuando defiendo unos colores me entrego al cien por cien. Ha sido todo muy bonito, muy lindo, pero para volver aquí algún día el Barça tendría que rectificar muchas cosas. El ego de las personas, que es gigantesco, no lo permitiría. No reconocerían la equivocación, la forma en la que me hicieron sentir. Se hace muchísimo más difícil de lo normal", señaló en rueda de prensa.

Sobre todo lamentó el cómo de su salida. "No quise ser tan extremista. Quise expresar lo que sentía, no me gusta quedarme dentro con sensaciones malas ni malas energías, se me hace la vida aburrida. Quise sacarlo fuera, si alguien se ha sentido mal pido disculpas. Lo que viví en el Barça fue todo muy increíble, sensacional, y me quedé con la sensación agridulce de que me fui de aquí por una puerta por la que me querían empujar", argumentó.

"No me arrepiento. Tengo sentimientos aquí, y cuando los tienes siempre lo echas de menos. Algún momento ha podido suceder, pero soy un profesional contratado por la Juventus para defender sus colores y mientras esté aquí esa parte mía queda guardada aunque por momentos pueda aflorar. Es muy difícil y muy duro pero intento desvincularme sentimentalmente", comentó sobre qué sentirá este miércoles durante el partido.

De todos modos, ahora que vuelve como rival, quiere quedarse con lo bueno de su paso de ocho años por el Barça. "Me quedaría con mi despedida, el discurso final de temporada tras hacer algo muy grande con este club. Dije que aquí era feliz, y que si no seguía aquí también sería feliz. Soy un aficionado más del Barça en la distancia pero mañana mi profesión me pide hacer otra cosa", reconoció.

"Aquí muchos me han querido y me siguen queriendo, otros no. Los catalanes son personas muy especiales, mi estilo de vida no va mucho con lo que a ellos les guste y creen que debe ser. No sé qué pasará mañana pero yo estoy muy feliz de volver al Camp Nou me reciban como me reciban porque vuelvo a mi casa. Soy un culé más que apartará sus sentimientos cuando ruede el balón", manifestó en este sentido.

Por otro lado dejó bien claro que, si por él fuera, renovaría ya mismo a Leo Messi y Andrés Iniesta. "Por el bien del fútbol y el bien del Barça espero que ellos sigan, pero no puedo decir nada. Por cómo me fui, no puedo entrar a decir nada. Pero si dependiera de mí, son leyendas y a las leyendas hay que cuidarlas y darles cariño. Espero como culé que renueven y que podamos seguir disfrutando de esos fenómenos", comentó.