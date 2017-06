Los coches más viejos, los que menos van al taller: uno de cada cinco circula sin ITV

Etiquetas

El parque español envejece. Y más que lo va a hacer en los próximos años según las previsiones. Los datos dicen que la edad media actual del parque español es de 12 años e irá haciéndose mayor hasta que 4 de cada 10 coches tengan más de 15 años en 2021. Esto se traduce en más contaminación y menos seguridad, justo lo contrario de lo que desean tanto los fabricantes como el Estado.

Atendiendo a la edad media por comunidades (exceptuando Ceuta y Melilla), los territorios de Canarias, Galicia y Castilla y León son los tres que tienen un mayor porcentaje de coches con más de 15 años en sus carreteras. Por contra, Madrid y Cataluña son las dos comunidades en las que la antigüedad media de los coches es menor. Son las dos únicas en la que más del 20% de los automóviles tienen menos de cinco años.

En 2002, la antigüedad media era de 7 años, mientras que en 2013 se elevó a 11, según los datos de Ganvam. La tendencia no para de crecer, como se observa en la tabla inferior.

Los coches nuevos, los que más se reparan

Curiosamente, los usuarios que tienen los coches más antiguos son los que menos van al taller. Según los datos de Solera Audatex, "el 57% de los coches en España tiene más de 10 años, pero solo hacen el 31% de las reparaciones. Son los más numerosos, pero los que menos pasan por el taller". Los españoles apuestas por el mantenimiento de los vehículos en sus primeros años de vida, pero después los gastos en su cuidado se van reduciendo.

En la tabla inferior que se refiere a 2016 queda reflejada esta tendencia. El 38% de los coches que pasó por el taller tenía menos de cinco años. Por contra, solo el 9% de los coches que se reparan tienen más de 15.

Uno de cada cinco coches, sin ITV

El crecimiento de la antigüedad del parque, unido a que los más viejos son los que menos pasan por el taller, da como resultado que el 18,77% de los coches no pasan la Inspección Técnica de Vehículos a la primera. Según los datos que AECA-ITV ofreció hace unos días, en 2016 fueron inspeccionados algo más de 19 millones de vehículos y "casi uno de cada cinco (3.661.854) fue rechazado por no reunir las condiciones mínimas de seguridad o por emitir a la atmósfera emisiones contaminantes y nocivas superiores a lo permitido por ley".

Desde 2014, la DGT realiza una labor inspectora en tiempo real a través de cámaras de postes y radares que detectan cuando un vehículo no ha pasado la ITV. Este sistema reveló en 2016 que "en torno al 15-20% de vehículos circulan sin tener la ITV vigente". Desde AECA-ITV detallan que "el 17,71% de turismos particulares circula sin ITV así como el 7,44% de los camiones, el 52% de furgonetas, el 21,20% de autobuses, el 58,89% de motocicletas y el 48,81% de remolques".

El principal motivo por el que los automóviles no pasa la ITV es el alumbrado y la señalización (24,1%), seguido de ejes ruedas, neumáticos y suspensión (21,7%), frenos (14,7%) y emisiones contaminantes (13,3%). El segmento con más defectos, los camiones: casi uno de cada tres no pasó la ITV.

Seguridad y contaminación

Que los coches españoles tengan una antigüedad media de 12 años supone un problema de seguridad tanto activa como pasiva. Las medidas lanzadas por la Comisión Europea en 2005 están totalmente obsoletas a día de hoy. El pasado verano murieron en las carreteras españoles un total de 253 personas. La Dirección General de Tráfico informó que los coches donde hubo víctimas mortales tenían una edad media de 13,4 años.

El ABS obligatorio, el sistema de alerta de colisión y frenada de emergencia, el avisador de cambio de carril o el sistema de freno automático de emergencia Front Assist son algunas de las medidas que solo tienen los coches menores de cinco años. En 2016, un total de 11 coches, recibieron las cinco estrellas EuroNcap, aunque solo el Toyota Prius, el Hyundai Ioniq y el Volkswagen Tiguan fueron nombrados "Best in class".

La antigüedad de los coches también es un handicap para la batalla de reducir la contaminación. Bruselas reclamó en el mes de febrero a las autoridades nacionales medidas para "garantizar una buena calidad del aire y proteger la salud pública", ya que la contaminación por NO2 --gas que proviene mayoritariamente del tráfico rodado-- es un riesgo sanitario "grave". Barcelona y Madrid tomarán medidas y las ventas de coches diésel ya se han reducido al 50% del total. Carmena ya ha anunciado que en 2020 no podrán aparcar en el centro de la capital los diésel anteriores a 2006. Además, no podrán circular a partir de 2025. En la Ciudad Condal, los diésel de 2006 que no reciban distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico, no podrán circular por el centro desde el 1 de enero de 2019.