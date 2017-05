Aceitunas de España presenta en Nueva York su programa de tres años para reforzar su presencia en Estados Unidos

Etiquetas

La Comisión Europea y la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa (Interaceituna) van a invertir 7,5 millones de euros para promocionar la aceituna española en uno de los principales mercados estratégicos para el sector: Estados Unidos. La campaña abarcará tres años (2017-2019) destinándose 2,5 millones anualmente.

Este pasado miércoles tuvo lugar ante los medios el acto de lanzamiento de la campaña en Nueva York. Este primer evento reunió a más de 30 medios, Food and Wine, Food Network, Nation Restaurant News, Today Show, Tasting and Table, Daily Meal, entre otros, que acudieron a la cita en el conocido restaurante español Toro.

El presidente de Interaceituna, Ricardo Serra, manifestó que "para el sector español de la aceituna de mesa, esta campaña de promoción supone un verdadero hito, ya que se trata de la mayor inversión publicitaria destinada a un país --7,5 millones de euros durante 3 años (2017-19)-- en uno de los mercados más relevantes: Estados Unidos. Del total de la inversión, la Comisión Europea aportará el porcentaje máximo subvencionable (80%); e Interaceituna y, por ende, el sector español de la aceituna, el 20 por ciento restante".

En el evento también destacó la presencia del chef José Andrés, cuya trayectoria profesional, así como los innumerables éxitos cosechados a lo largo de su carrera, lo convierten en el mejor embajador para las aceitunas de España en Norteamérica. En su intervención ante los medios, José Andrés destacó el papel clave que tiene este producto en una sociedad con una creciente apuesta por los alimentos saludables.

El lema en torno al que girará toda la campaña es 'A tasty message from Europe: Have an olive day with olives from Spain'. Un mensaje cargado de energía que se apropia de una frase muy común en Estados Unidos: Have a nice day (que tengas un buen día).

Entre las numerosas actividades del programa destacan anuncios de televisión y patrocinio de programas en la cadena Hola TV; un plan de medios impresos en prensa nacional de gran cobertura como The New York Times, entre otros; la presencia de las Aceitunas de España en el American Eagle, un formato digital espectacular localizado en pleno centro de Nueva York: Times Square; trasportes públicos (trenes y, autobuses) vinilados con publicidad de las aceitunas y eventos de relaciones públicas para generar notoriedad entre los medios de comunicación.

Las actividades planteadas tienen carácter nacional, aunque en aquellas zonas en las que el consumo de aceitunas es mayor se destinarán más recursos: Nueva York, Miami, Chicago, Los Ángeles, San Francisco y Filadelfia. A la amplia zona geográfica, se suma el amplio espectro de público objetivo al que se dirige la promoción: consumidores y público profesional (distribuidores, importadores, chefs y líderes de opinión).

ESTADOS UNIDOS: MERCADO ESTRATÉGICO

Europa es el principal productor y exportador del mundo, siendo España el principal país en producción y exportación, estando presente sus aceitunas en más de 120 mercados, siendo EE.UU. el principal importador de aceituna de mesa española.

EE.UU. importa más de 136 millones de kilos de aceituna al año por valor de más 400 millones de dólares, de los que el 85 por ciento provienen de la Unión Europea, y el 55 por ciento de España. Así pues, cada año se consumen en EE.UU. cerca de 75 millones de kilos de aceitunas españolas.