Arranca en la Plaza Vieja la Feria de la Cerveza Artesana de Almería, con 17 empresas participantes

Ya ha arrancado la tercera edición de la Feria de la Cerveza Artesana de Almería, que estará instalada en la Plaza Vieja hasta el domingo 21 de mayo con la participación de un total de 17 empresas. El evento se ha inaugurado este viernes, en un acto en el que han intervenido la diputada de Agricultura, María López Asensio, la concejala de Promoción de la Ciudad, Carolina Lafita, y el organizador de la feria, Juan Felipe Navarro.

En un comunicado, la Diputación Provincial ha revelado que la diputada María López Asensio ha invitado a degustar la diversidad de cervezas artesanas que integra la marca 'Sabores Almería', así como la cerveza invitada de este año, 'Nazarí', que llegará desde Laroles, en Granada. Además, ha deseado el mismo éxito que en ocasiones anteriores a "una feria que se consolida y que incluye productos realizados por empresas hosteleras que se suman al evento".

Lafita ha destacado el gran interés que despierta en Almería la cerveza artesana, lo que ha motivado el diseño de una visita guiada a una fábrica de cerveza artesana, 'Alborán', en la que los participantes se sumergen en el llamado turismo de experiencias.

Juan Felipe Navarro ha agradecido el compromiso de la Diputación de Almería y del Ayuntamiento de la capital, porque "sin ellos no hubiera sido posible la puesta en marcha de este evento", en el que además de degustar cervezas artesanas, habrá conciertos y actividades durante todo el día para todos los públicos.

Las marcas de cerveza artesana de Almería presentes en la feria son: Alborán, Far West, La Cala, El Cabo, Origen, Filabres, Torolé, El Chato, Glamour y Nazarí, la invitada de este año. Además, estarán presentes en la Plaza Vieja otras empresas, como Ginegra, Licores Ignis, La Tienda de las Croquetas, New York Queen Pizza, Come Come, Heladería La Flor de Valencia y el catering La Cantina, que ofrecerá productos gastronómicos para acompañar la bebida, durante el día y la noche.

Además de cerveza y productos gastronómicos, los visitantes podrán disfrutar de los conciertos de 'Las Vegas', este viernes a las 22,00 horas, y de 'FM Frecuencia Modulada', el sábado a la misma hora. 'DJ L'equipaje' animará la feria durante todo el día y también habrá actuaciones de otros grupos, como 'Los Shiquillos del Jaleo', 'Casino Boogie' y 'Blah, Blah, Blah', y sorteos.

Para los más pequeños, se ha habilitado una zona infantil coordinada por Didekia, donde se han organizado actividades de maquillaje y juegos tradicionales, y talleres de Jumping Clay y Hama Beads, donde los niños podrán crear, con sus propias manos, a sus personajes favoritos.

Como novedad, este año estará presente en la Feria de la Cerveza Artesana la realidad virtual, con unas gafas 360º para vivir experiencias inmersivas totalmente alucinantes.