Baleares invita a descubrir la verdadera esencia mediterránea en el Salón de Gourmets de Madrid

La Agencia de Turismo de Baleares estará presente, un año más, en el Salón de Gourmets, Feria Internacional de Alimentos y Bebidas de Calidad, que tendrá lugar del 24 al 27 de abril en Madrid.

La oferta de las Islas estará presente en el Pabellón 2 de Ifema, stand E05. Así, participarán como co-expositores productos baleares con denominación de origen (DO) o indicación geográfica (IG). Productos únicos con señas de identidad propias y un solo denominador común, el Mar Mediterráneo, que los hace inconfundibles, según informa la ATB en un comunicado.

'Aceite virgen extra de Mallorca', 'Vinos de Binissalem' y 'Hierbas de Ibiza' ofrecerán a los visitantes un viaje por las tradiciones gastronómicas más ancestrales de las Islas Baleares a través de interesantes actividades a través de diversas presentaciones de catas de los productos autóctonos.

BALEARES, DESTINO GASTRONÓMICO POR EXCELENCIA CON SABORES DE ORIGEN

El archipiélago balear ofrece, entre sus muchos atractivos turísticos, historia, paisaje, costumbres, y una cultura gastronómica ancestral arraigada al territorio y a la forma de entender la vida de sus gentes. A su condición isleña se añade la bonanza climatológica de la que disfrutan las islas a lo largo de todo el año, lo que deriva en una rica variedad de productos auténticos, tradicionales con identidad propia.

Por ello, la gastronomía de las Islas atesora una gran diversidad de exquisitos productos de primera calidad, como su aceite, las ensaimadas, la sobrasada, sus quesos, el vino, el flaó, las hierbas Productos vinculados a la tierra, a sus raíces y a las características de cada una de las islas, que les otorgan un sello de identidad basado en la autenticidad, la calidad y la tradición.

Entre esta enorme variedad de productos, destacan los que por su historia y tradición disfrutan de denominaciones o marcas de calidad que garantizan su origen, su sabor y su elaboración. Se trata de la Denominación de Origen Protegida (DO Aceite de Mallorca, DO Aceituna de Mallorca, DO Queso Mahón-Menorca), la Indicación Geográfica Protegida (IGP Sobrassada de Mallorca, IGP Ensaimada de Mallorca, IGP Almendra de Mallorca) y la Indicación Geográfica de bebidas espirituosas (IG Hierbas de Mallorca, IG Palo de Mallorca, IG Gin de Mahón, IG Hierbas Ibicencas).