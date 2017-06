El Bar España de Oriza amplía su carta de vinos por copa con más de 50 variedades

Etiquetas

Entre la oferta del Bar destacan los vinos tintos con denominación de origen Rioja y Ribera del Duero, los más demandados

El Bar España, situado dentro del Restaurante Oriza en la calle San Fernando, ha relanzado su carta de vinos por copa con más de 50 variedades, entre las que se encuentran ocho referencias de blanco, una de rosado y 41 de vino tinto, el más demandado.

Los vinos que prevalecen en la carta son, por un lado, los tintos con denominación de origen Rioja, como Campillo Crianza, Martínez Lacuesta Crianza, Luis Cañas Crianza o Sierra Cantabria Crianza; por otro lado, también se encuentran entre los más solicitados los vinos con denominación de origen Ribera del Duero, con marcas como Pago de los Capellanes Roble, Pruno, Carmelo Rodero Roble, Finca Resalso o Quinta Generación, entre otros.

La carta de vinos del Bar España ha sido confeccionada por el director de Alimentación y Bebidas de Oriza, Juan Francisco García, que también hace las funciones de primer metre y sumiller. García, natural de Lanzarote, trabaja para Oriza desde hace 17 años y tiene conocimientos de Administración y Gestión de Empresas, aunque ha ampliado su formación en materia de hostelería en la Costa del Sol y en Reims, Francia.

El Bar España también ofrece vinos andaluces como Barbazul y Garum, con denominación de origen V.T. Cádiz, o Botani, con denominación de las Sierras de Málaga. En ocasiones, los vinos son servidos con una tapa maridaje, y la próxima vez que se ofrecerá una combinación de vino con tapa será en el mes de septiembre.

En cuanto a los vinos blancos, los más demandados de la carta son los de D.O. Rueda, verdejos, entre los que destaca la marca José Pariente. También son bastante solicitados los vinos con denominación de las Rías Baixas, de tipo albariño, como Bágoa do Miño.

Por otro lado, el Restaurante Oriza cuenta con su propia carta de vinos, servidos en botella, a diferencia del Bar. En concreto, la bodega del Restaurante cuenta con más de 300 referencias nacionales e internacionales, 75 blancos y más de 225 entre rosados, tintos, cavas y champán.

El sumiller de Oriza, Francisco García, ofrece a los clientes sugerencias, consejos y recomendaciones a la hora de elegir un vino. García ha destacado de entre la carta del Restaurante, por su "personalidad y su expresión", marcas como los blancos Vallegarcía Viognier, V.T. de Castilla, Abadía Retuerta le Domaine, V.T. Castilla y León, o Clos Nelín, D.O. Priorato; en cuanto a los tintos, García recalca el Baltasar Gracián Garnacha Nativa 11, D.O. Calatayud, el Venta la Ossa Syrah 12, V.T. de Castilla, o el Malabrigo 11, D.O. Ribera del Duero.