Barilla eleva un 2% sus ingresos en 2016, hasta 1.413 millones, y elimina el aceite de palma

Barilla aumentó un 2% sus ingresos en 2016, hasta los 1.413 millones de euros, impulsados por los logros obtenidos en su programa 'Bueno para ti, bueno para el planeta', según ha informado este jueves el grupo italiano, que ha eliminado además el aceite de palma de todos sus productos.

Además, Barilla, que cumple este año su 140 aniversario, alcanzó en Europa un aumento global del 4% en los volúmenes de ventas y un 3% en la facturación, debido principalmente a las categorías de pasta y salsa.

En el ranking anual de las 100 mejores empresas del mundo por su reputación, Barilla ganó posiciones alcanzando el puesto 23 a escala mundial y el segundo lugar entre las empresas de alimentos.

En 2016, el grupo invirtió 40 millones de euros en actividades de investigación y desarrollo orientadas a mejorar el perfil nutricional de sus productos, consiguiendo mejorar desde 2010 un total de 360 productos.

Además, se han reformulado 150 recetas en las que se ha eliminado el aceite de palma, que no ya no está en ningún producto de la empresa y se ha sustituido por aceites vegetales con menos grasa saturada, en particular el aceite de girasol.

En 2016, Barilla compró 190.000 toneladas de trigo duro de alta calidad y respetuoso con el medio ambiente, un 30% más que el año anterior.

El grupo tiene como objetivo alcanzar la producción de 250.000 toneladas de trigo duro sostenible en 2017, es decir un 35% de la producción. En su compromiso con el medio ambiente, también redujo en un 28% sus emisiones de CO2 por tonelada de producto, disminuyendo también el uso de agua en un 21% respecto a 2010.

Por otro lado, Barilla Restaurants continuó en 2016 con su misión de ofrecer una experiencia gastronómica y de estilo de vida mediterránea, además de consolidar el negocio con tres restaurantes en Manhattan. Gracias al éxito cosechado, Barilla tiene como objetivo abrir nuevos restaurantes en Los Ángeles, según ha señalado la compañía.