Bizkaia acogerá en 2018 la gala de los 50 mejores restaurantes del mundo, "The World's 50 Best Restaurants"

Bizkaia acogerá en junio de 2018 la celebración de la gala de los 50 mejores restaurantes del mundo, "The World's 50 Best Restaurants", que reunirá a los mejores cocineros, restauradores y prensa especializada del mundo, según ha anunciado el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria.

Rementeria ha asegurado sentirse "orgulloso" de que el World's 50 Best Restaurants, uno de los eventos gastronómicos de "mayor relevancia a nivel internacional", en el que se da a conocer la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, vaya a celebrarse en Bizkaia el próximo año, porque "nos ayudará a que el mundo nos conozco mejor".

El diputado general de Bizkaia ha realizado el anuncio en Londres, en una rueda de prensa junto con el director y el editor del grupo editorial británico que elabora la lista, Charles Reed y William Drew, respectivamente. La presentación ante los medios se ha realizado en Eneko at One Aldwych, el local que el cocinero Eneko Atxa tiene en Covent Garden, y ha contado con la participación de los chefs Elena Arzak, Brett Graham, del londinense The Ledbury, y el propio Atxa.

El diputado general ha subrayado la importancia para Bizkaia de acoger un evento de estas características, con "una elevada repercusión a nivel global". "Para nosotros, además de placer, la gastronomía es cultura. La cocina vasca es un espejo de nuestros valores como pueblo. Es una mezcla de tradición, respeto y calidad. Y además de cultura, la gastronomía es una forma de atraer visitantes a Bizkaia. De generar actividad económica y empleo", ha asegurado.

Por su parte, Charles Reed ha destacado que ser el territorio anfitrión de The World's 50 Best Restaurant posiciona a Bizkaia "como referente internacional y potencia gastronómica". "No es casual, Euskadi cuenta con cuatro restaurantes entre los 50 mejores: Asador Etxebarri (número 6), Mugaritz (número 9), Arzak (número 30) y Azurmendi (número38)", ha recordado, para señalar que "solo París tiene más locales en el exclusivo ranking".

Euskadi es, además, "el lugar con mayor concentración de estrellas Michelín por habitante del mundo", ha remarcado. "Van a tener la oportunidad de probar la legendaria cocina vasca, sus fantásticos vinos y su hospitalidad", ha añadido.

GRAN EVENTO

The World's 50 Best es el gran evento que reúne anualmente a los mejores chefs, restauradores y expertos de todo el mundo en torno a la ceremonia en la que se anuncia el ranking.

Además de la gala, Bizkaia acogerá las conferencias y eventos que se organizan en torno a esta gran cita culinaria que se celebra desde el año 2002. Conocidos como los 'Oscar' de la gastronomía, la lista de los mejores restaurantes del mundo se ha desvelado siempre en Londres hasta que en 2016 la gala salió de Reino Unido para celebrarse en Nueva York. Este año ha tenido lugar en Melbourne (Australia) y en 2018 recalará en Bizkaia.

Rementeria ha puesto en valor que Bizkaia sea el lugar escogido para "un evento de tanta relevancia, equiparándose así a las grandes capitales en la celebración de grandes citas", y ha subrayado que "como en la cocina, los vascos apostamos por la calidad y las cosas bien hechas".