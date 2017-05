El director de informativos de COPE José Luis Pérez conducirá 'Spain is Different' en 13tv

Etiquetas

13tv estrenará este domingo 7 de mayo, a las 22.00 horas, 'Spain is Different' que combina datos y análisis para ofrecer una radiografía de España como si se tratara de un experimento sociológico de la mano del director de informativos de COPE y presentador de 'Mediodía COPE', José Luis Pérez. "Somos muy críticos con nosotros mismos", ha adelantado el periodista.

Según ha destacado la cadena, el nuevo espacio tratará diversas incógnitas para descubrir si los españoles son mejores o peores que sus vecinos en aspectos como la gastronomía, la educación, los valores o la solidaridad, entre otros.

"Cuando me proponen hacer este programa, me dicen que haga algo diferente, como dice el propio nombre, algo que no se hace hasta ahora en la televisión", ha explicado Pérez en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha indicado que el programa tratará de analizar "los problemas que de verdad afectan a la gente, acudir al análisis sin prejuicios, aportar datos".

En este sentido, 13tv ha detallado que el equipo de guionistas y periodistas del programa combinará diferentes géneros para introducir los temas. A través de plasmas ofrecerán a los espectadores noticias, reportajes y entrevistas sobre el tema de cada día para finalizar con una mesa de debate. Al mismo tiempo, 'Spain is Different' realizará diversos experimentos sociológicos para saber qué hay de cierto detrás de los titulares sobre curiosos estudios que cada día llegan a las portadas.

En unos 120 minutos, el estreno tratará sobre la honradez de los españoles, si son o no más trabajadores que en otros países, cómo celebran el día de la madre en relación con otros países o si la policía española investiga los casos de desapariciones como en otros lugares del mundo. "Vamos a tratar de comprobarlo con testimonios, con los datos y el análisis de los expertos", ha indicado.

De este modo, José Luis Pérez ha detallado que los temas que se abordarán en este nuevo programa, que se emitirá los domingos durante esta temporada, estará muy unidos a la actualidad. "El objetivo es tratar esa visión general de qué imagen tenemos de nosotros mismos en algunos de los asuntos principales del día a día y cuál es la imagen que tienen de cómo lo hacemos en algunos países de nuestro entorno", ha relatado.

13tv ha adelantado que el programa contará con una red de españoles en el extranjero para conocer la percepción que se tiene de los vecinos, y un equipo de corresponsales de medios extranjeros en España dará la perspectiva de lo que representa España para ellos. De esta forma, José Luis Pérez comprobará si los españoles son o no vagos, o si como son el relación con la corrupción. "No conozco los datos porque quiero acercarme al debate sin una idea preconcebida", ha insistido.

Al ser preguntado sobre si se siente cómodo conduciendo este nuevo programa de televisión, José Luis Pérez se confiesa "ilusionado" por poder trabajar con el director del espacio, Paco Jiménez, y con todo su equipo. "Tengo un equipo magnífico que va a hacer muy buen programa", ha asegurado, para después concluir que está "en muy buenas manos".