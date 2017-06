EL CUPÓN DE LA ONCE DIFUNDE LA TAPA, ALTA COCINA EN MINIATURA

Etiquetas

El cupón de la ONCE del 14 de junio difunde una de las tradiciones culinarias españolas más importantes: la tapa, dedicando cinco millones y medio de cupones al Día Mundial de la Tapa, que se celebra el 15 de junio.Patricio Cárceles, director general adjunto de Juego de la ONCE, ha entregado a Emilio Gallego, secretario general de la Federación Española de Hostelería (FEHR), una lámina enmarcada de este cupón.Con esta iniciativa se unen dos productos de gran tradición en España: el cupón de la ONCE y la alta cocina en miniatura que son las tapas que se pueden degustar en bares y restaurantes.Esta iniciativa parte de la Asociación Saborea España, presidida por el cocinero Pedro Subijana y compuesta por la FEHR, la Asociación Española de Destinos para la Promoción del Turismo Gastronómico, Eurotoques (organización europea de cocineros), Facyre (Federación de Cocineros y Reposteros de España) y Paradores de Turismo. El objetivo es consolidar este Día de la Tapa para promocionar la gastronomía española centrada en la tapa.Según una encuesta realizada por la Federación Española de Hostelería, la tortilla, las patatas bravas, la ensaladilla rusa y las croquetas son las cuatro tapas más consumidas por los clientes. El coste medio de la tapa está ente 1,50 y 2,50 euros. Este estudio señala también que el 65,27% de los clientes consume de media entre una y tres tapas.