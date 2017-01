Cristina Pedroche: "Era muy tiquismiquis para comer, no probaba nada"

Etiquetas

Cristina Pedroche se ha convertido en la imagen de una conocida cadena de gimnasios donde ha demostrado que el deporte es lo suyo. La presentadora ha estrenado el 2017 al lado de su marido, el cocinero David Muñoz.

Además de volver a confesar el amor que siente por el chef, Pedroche desveló que antes de conocer a David era muy especial para los comidas, llegando a no querer probar nuevos sabores y sensaciones; algo que ahora ha quedado completamente en el olvido.

CHANCE: ¿Eres aficionada al mundo gimnasio?

Cristina Pedroche: Sí, ya todo el mundo lo sabe, yo me autodenomino 'Pedroche tocha', porque me gusta en general hacer deporte.

CH: ¿Llevas una dieta muy estricta?

C.P: No, lo he comentado. Sí que me cuido, intento comer sano, cenar ligero. Hace unos años es verdad que cenar verdura no me apetecía tanto, pero te lo hace un tres estrellas Michelin y eso sabe a gloria. Entonces es verdad que he adelgazado porque me cuido más. Es que la buena cocina ayuda mucho, yo estoy descubriendo un nuevo mundo.

CH: Es curioso porque tú eras tiquismiquis para comer antes.

C.P: Yo era muy tiquismiquis para comer, no probaba nada, veía comer como un mero proceso para alimentarte y estar bien. Antes aprovechaba las horas de comida para pasar apuntes, ahora no, es momento comida, para disfrutarlo.

CH: Siendo David cocinitas y romántico, ¿es de los que te lleva el desayuno a la cama? ¿o eres más tú?

C.P: Ahí, ahí, la mitad de los días que lo hace él, y otros días lo hago yo. Pero es que yo recién levantada soy más de un café en la cama mientras nos amamos, nos besamos, vemos las noticias. Me levanto siempre con media hora antes para estar tranquila, con un poco de amor por la mañana.

CH: ¿Alguna vez te has atrevido a cocinarle?

C.P: Alguna vez, pero es que eso es muy absurdo porque él es el mejor, por muy bien que yo lo haga nunca va a llegar ni a la mitad de lo que él hace. Alguna vez le hecho una tortilla de patatas o algo así, pero tardo mucho, mancho mucho. Él me dice 'la mejor tortilla que he comido en mi vida', pero no, seguro que eso está soso.

CH: Ha sido su cumpleaños el domingo, ¿lo habéis celebrado?

C.P: Claro, bueno, nosotros celebramos el amor y la vida todos los días, pero estuvimos en Londres trabajando, el domingo vinimos a Madrid y cenamos tranquilos, le llené la casa de globos de cerditos, y ya está, felicidad, amor, una peli...

CH: ¿Qué se le regala a David?

C.P: Pues libros de cocina, con eso no fallo, porque además él me va mandando capturas de los que le gustan y yo se los compró después todos juntos.

CH: Siempre se te ve muy enamorada, ¿tu crees que le puedes querer todavía más?

C.P: Claro, es que si una pareja no piensa que va a querer más al otro al día siguiente, mejor que lo dejen, porque eso no va a ir bien. Yo cada día le digo 'es que, te quiero', y al día siguiente 'es que no te puedo querer más', pero es mentira, porque al día siguiente le quiero más, y me meto en un bucle de amor, y todo es maravilloso.

CH: Él será igual, porque sino se agobiaría.

C.P: Sí, es que es bonito quererse así, no estamos así todo el día, pero disfrutamos el uno del otro, es la primera vez que nos enamoramos y hay que disfrutar esto, esto es para siempre.