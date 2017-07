El chef Dani García abre en Marbella 'Lobito de mar', un homenaje a la cocina tradicional y marinera

Etiquetas

El chef marbellí Dani García, con dos estrellas Michelin, abre en su localidad un nuevo restaurante, 'Lobito de mar', donde rinde homenaje a la cocina tradicional y marinera que conoció en su infancia. Este nuevo concepto, "popular y asequible", es también el reto "más complejo, difícil y valiente" al que, dice, se ha enfrentado en estos 20 años de profesión.

Situado en el bulevar Príncipe Alfonso von Hohenlohe, se trata de un local de 800 metros cuadrados que ocupó el restaurante El Portalón. Ha sido decorado por el estudio de Lázaro Rosa-Violán y cuenta con capacidad para 200 personas distribuidas en una gran barra, una zona de comedor, una terraza para 30 comensales y un reservado.

Su precio medio es de 25 a 30 euros en la barra y de 45 euros en el comedor, según han indicado desde el Grupo Dani García. El chef malagueño cuenta ya, por tanto, con un chiringuito "sin playa" cuya oferta está construida teniendo en cuenta los "bellos recuerdos" del cocinero.

"A aquellas mañanas de sábado en que en que iba con mis padres a comprar marisco fresco; a las madrugadas tirando del copo con mi padre y sus amigos en la playa del Pozuelo y a los primeros espetos que probé y que mi padre ensartaba y asaba con una pasión como nunca he visto a nadie cocinar", ha destacado el chef.

DOS CARTAS DIFERENCIADAS

En 'Lobito de mar' hay dos cartas diferenciadas, una de tapeo y picoteo informal y otra más formal a base de mariscos, crustáceos y moluscos nacionales, frituras, espetos, recetas con atún y una amplia variedad de arroces.

Así, podrán encontrar ostras francesas y bolos, conchas finas, coquinas malagueñas, chirlas, navajas, langostas y bogavantes vivos cocinados de distintas maneras: fritos, cocidos, a la plancha, o en arroz meloso. También hay crustáceos andaluces como gamba blanca de Málaga, quisquillas de Motril, langostinos de Sanlúcar; pescados frescos del Mediterráneo y del Atlántico andaluz, frituras --boquerones, puntillitas, raya en adobo casero, jibia, etcétera--.

Han destacado que las frituras serán sin gluten, aptas para celíacos, un apartado entero dedicado al atún con propuestas como tartar de descargamento de atún o canelón de atún de lomo blanco relleno de cola blanca y caviar de arenque y, además, espetos.

Precisamente los espetos son una de sus predilecciones, "no solo por ser un emblema de la cocina malagueña y una cocción autóctona, única en el mundo, sino porque he crecido con ese aroma y lo llevo tatuado en la piel". En este nuevo restaurante no habrá únicamente espetos de sardinas sino también de boquerones frescos, salmonetes, cigalitas, gamas rojas, langostinos de Sanlúcar y también de pescados grandes como besugos, lubinas o doradas, dependiendo de las capturas diarias.

En 'Lobito de mar' sobresaldrán también, según García, los arroces, para lo que ha recorrido diversas zonas arroceras del país. En su nuevo restaurante serán de estilo alicantino, es decir, cocinados a fuego muy fuerte en una superficie muy repartida, añadiendo "diez veces más de caldo que el peso del arroz mientras que en el caso de las paellas secas se añade seis veces su caldo".