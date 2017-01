Empresas onubenses preparan su homologación para vender jamón en Estados Unidos en 2017

Etiquetas

Varias empresas vinculadas al sector cárnico de la provincia de Huelva se encuentran en fase de obtener la homologación para poder vender jamón directamente en Estados Unidos, algo que "hasta el momento no ha sido posible de forma directa", pero que está a punto de lograrse para poder acceder a este mercado "ya en 2017".

El vicepresidente de la Diputación provincial de Huelva y alcalde de Jabugo, José Luis Ramos (PSOE), ha indicado este martes que estas empresas ya han pasado las distintas inspecciones "a la primera" lo que va a ser "muy importante para un mercado" en el que "hay que estar por cuestiones de márketing" aunque "el más importante para el sector es el mercado chino con mucha diferencia".

Ramos se ha mostrado seguro de que "próximamente" vamos a anunciar que tenemos empresas que "están habilitadas para el mercado norteamericano" lo que es una oportunidad "magnífica".

El también responsable de la Oficina 'Huelva Empresa' ha indicado que mercados como Europa son también "muy importantes para el jamón onubense, pero China se ha convertido en el escaparate económico más importante para el jamón".

No obstante, Ramos ha puesto el foco en que el mercado americano que es "muy potente sobre todo a nivel márketing e imagen, pero mucho menos potente en lo económico que el mercado chino", no obstante, "el que no está en Estados Unidos no existe".

El alcalde de Jabugo también ha valorado a este respecto la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos que "deja abiertos los convenios bilaterales", pero ha aseverado que "ya hay restaurantes en Estados Unidos donde se vende nuestra joya" aunque "de forma indirecta", por lo que en su opinión "un producto de alta calidad no tiene fronteras y ni siquiera la política puede parar esas fronteras", por lo que cree que "no va a haber dificultad" aunque "siempre nos preocupan las declaraciones que puedan enfriar la actividad comercial".

Ramos ha señalado que la industria cárnica de Huelva ha vivido un 2016 "magnífico" en el que el 2017 tiene que servir para "mejorar el posicionamiento en el mercado internacional" y otro debe ser la "profesionalización de las industrias cárnicas para ayudarle a salir al mercado".

En cuanto a las exportaciones, Ramos ha señalado que el nivel de exportaciones del jamón es más bajo "que otros productos agroalimentarios" de la provincia de Huelva por lo que "tenemos mucho recorrido en las exportaciones y tenemos que llegar por encima del 30 por ciento del producto que salga para que vaya a los mercados internacionales".

Ramos ha precisado que el jamón ibérico "es una de las señas de identidad de nuestro país" al que le falta "un posicionamiento internacional, pero como tenemos tanto recorrido a la hora de las exportaciones nuestros empresarios tienen un campo abierto tremendo".

Otro de los factores a tener en cuenta durante el año 2017 es el de la Denominación de Origen Protegida que se pondrá en marcha pronto ya que el 5 de marzo cumplirá el periodo para presentar alegaciones contra la misma. Tras esto, Ramos ha adelantado que está prevista una presentación nacional y otra internacional que es ya un sector muy importante en la provincia.

Junto a la presentación habrá "una nueva imagen y un nuevo logotipo que están decidiendo los propios empresarios" por lo que esperan que "antes del verano podamos hacer estas presentaciones de la DOP Jabugo.

PLENO EMPLEO DURANTE LA CAMPAÑA DE SACRIFICIO

Ramos ha especificado que actualmente, "en plena campaña de sacrificio, estamos rozando el pleno empleo en algunas zonas y se está produciendo un relevo generacional importante" con no solamente nueva inversión.

El alcalde de Jabugo ha señalado que como reto para la industria cárnica hay que "limar la brecha salarial en el sector que es importante para que los empleados de las distintas industrias tengan un salario mucho más potentes en una sinergia con los trabajadores". Por ello es importante que, "si la industria cárnica va bien, también los trabajadores que producen esa joya gastronómica tengan un sueldo adecuado".